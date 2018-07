Vitiligine | che cos’è e come si cura

vanityfair

: RT @WELLNESS4G: Il brand @desigual ha promosso l’abbattimento dello #stigma sociale sulla #vitiligine, che non è rischiosa per la vita ma n… - CorinnaCora : RT @WELLNESS4G: Il brand @desigual ha promosso l’abbattimento dello #stigma sociale sulla #vitiligine, che non è rischiosa per la vita ma n… - Grgre83_1 : RT @WELLNESS4G: Il brand @desigual ha promosso l’abbattimento dello #stigma sociale sulla #vitiligine, che non è rischiosa per la vita ma n… - alelomi : RT @WELLNESS4G: Il brand @desigual ha promosso l’abbattimento dello #stigma sociale sulla #vitiligine, che non è rischiosa per la vita ma n… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Winnie Harlow @gettyimages Qualche mese fa ha fatto molto discutere la storia di Winnie Harlow, modella canadese affetta da, che postando sul suo profilo Instagram un suo scatto invitava a valorizzare la propria bellezza ogni giorno. Un messaggio forte e coraggioso per combattere la discriminazione verso questa malattia vissuta spesso da chi ne è affettoun “problema”. «Anche se laè una malattia benigna, non contagiosa e asintomatica è esteticamente impattante al punto da compromettere l’autostima e la qualità di vita di chi ne soffre. Ben il 75% delle persone colpite dala vive con disagio considerando questa malattia sfigurante o intollerabile» spiega la dottoressa Magda D’Agostino, specialista in dermatologia a Villa Tiberia Hospital di Roma. Nel mondo ne soffrono circa 100 milioni di persone. «La malattia colpisce sia uomini che donne. Le stime ...