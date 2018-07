Vitamina D | ecco perché non protegge il cervello da sclerosi multipla | Parkinson e

Carenza di Vitamina D : ecco perché chi è più magro rischia di più : L’estate è la stagione in cui tutto riprende vita e una nuova forma, e tra le altre cose, è un’ottimo periodo per lasciarsi baciare dal sole e incassare un prezioso tesoretto: la vitamina D. Ed essere ‘curvy’ aiuta. Parola di esperto. L’invito ad approfittare delle vacanze per fare scorta di questo ormone amico delle ossa arriva da Andrea Giustina, professore ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e ...

Vitamina D - ecco i trucchi per fare il pieno : Milano, 6 lug. (AdnKronos Salute) – “L’estate è la stagione delle occasioni”, non solo per le opportunità di divertimento che offre, ma anche per lasciarsi baciare dal sole e incassare un prezioso tesoretto: la Vitamina D. Ed essere ‘curvy’ aiuta. Parola di esperto. L’invito ad approfittare delle vacanze per fare scorta di questo ormone amico delle ossa arriva da Andrea Giustina, professore ...

Vitamina D : ecco gli effetti di una carenza in gravidanza sulla salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Vitamina D bassa - cosa fare in caso di carenza : ecco i sintomi - cosa si rischia e quali sono i valori ottimali : La Vitamina D è da decenni sotto la lente degli esperti che a lungo hanno dibattuto sui valori soglia che permettono di identificare situazioni di carenza, in gergo tecnico ipovitaminosi D: ecco perché un gruppo di specialisti provenienti da tutto il mondo ha deciso di affrontare alcuni interrogativi ancora aperti. Qual è il marcatore biologico o biochimico che può meglio identificare un paziente ad alto rischio di ipovitaminosi? quali sono i ...

La Vitamina D protegge dal tumore più diffuso in Italia : ecco la principale fonte e quanta se ne dovrebbe assumere : Un maxi studio internazionale nato dalla collaborazione fra ricercatori europei, americani e asiatici, collega i livelli di vitamina D nel sangue alle probabilità di sviluppare il tumore del colon-retto. In particolare, nelle persone con concentrazioni superiori a quelle raccomandate, il pericolo di cancro colorettale scende di oltre un quarto. Il lavoro, pubblicato sul ‘Journal of the National Cancer Institute’, è firmato da ...

Proteggiti dal Sole senza rinunciare alla Vitamina D - ecco come : Per molti di noi, l’estate significa una cosa: tanto Sole. Anche quelli che preferiscono stare all’ombra sorridono quando vedono un cielo senza nuvole. E c’è una ragione evoluzionistica per questo: gli umani hanno bisogno della Vitamina D. La Vitamina D fa diverse grandi cose per la nostra salute, dall’aiutare a mantenere ossa forti e sane, al migliorare il nostro stato d’animo prevenendo il Disturbo Affettivo ...

Carenza di Vitamina D : ecco i sintomi da non sottovalutare : La vitamina D comprende quei composti che presentano l’attività biologica del calciferolo (vitamina D3). Essa è la forma naturalmente presente nei Mammiferi, mentre l’ergocalciferolo (vitamina D2) si forma in seguito all’esposizione alla luce ultravioletta. Si tratta di una vitamina fondamentale, in quanto riduce il rischio di tumore, rafforza il sistema immunitario e cardiocircolatorio, protegge ossa, cartilagini e denti e ...

Livelli di Vitamina D nei bambini : ecco alcuni effetti sulla salute : Le bambine sono più forti se hanno alti Livelli di vitamina D, ma l’associazione non vale per i bambini. Sono questi i risultati di un nuovo studio dell’University of Southern Denmark condotto su 881 bambini di 5 anni. Secondo gli autori, le bambine con Livelli bassi di vitamina D avevano il 70% del rischio in più di avere un punteggio inferiore al 10% in un test di forza muscolare. Ma la cosa più sorprendente di questo studio è la mancata ...

Carenza di Vitamina B12 : ecco come rimediare e quali alimenti si possono assumere in alternativa alla carne : “Si può affermare che, anche seguendo una dieta esclusivamente latto-ovo-vegetariana, non si corre il rischio di Carenza di vitamina B12, proteine ad alto valore biologico e ferro, tranne che un’inferiore introito medio di ferro (4mg) nelle donne in età fertile“: lo ha spiegato Michela Barichella, medico nutrizionista e presidente di Brain and malnutrition Association Onlus e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Grana ...

Ricerca : ecco la Vitamina che potrebbe rallentare il Parkinson : Secondo una Ricerca condotta su cellule di pazienti e su animali da Michela Deleidi dell’Università di Tuebingen, una particolare vitamina potrebbe fermare la morte dei neuroni nei pazienti affetti da morbo di Parkinson, aiutando potenzialmente a rallentare il decorso della malattia. I risultati dello studio sono stati pubblicati su “Cell Reports”. Il Parkinson è una malattia degenerativa caratterizzata da morte progressiva dei ...