Visita fiscale | fasce orarie da rispettare ed esenzioni

(Di martedì 10 luglio 2018) Quello dellaè un tema caro a tutti i lavoratori di entrambi i settori – pubblico e privato – che spesso genera confusione e domande. Ci si chiede quali siano gli orari da, quando scatti la, se ci sianoagli obblighi previsti. La disciplina dellaè cambiata negli anni, in ultimo con la riforma Madia, appannaggio del tramontato governo Renzi. Vediamo un po’ più in dettaglio cosa prevede la legge, cercando di rispondere a quanti si stanno chiedendo in questo momento quali siano lee lepreviste per la, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Madia e inserite nel Jobs act.: cos’è Come noto, laè il controllo medico-legale dei lavoratori assenti da lavoro per malattia. Sia nel caso di dipendenti pubblici sia nel caso di quelli privati, il compito di ...