Parlando all'Assemblea Abi, il governatore di Bankitaliafa il punto sulla situazione italiana: "Le riforme hanno perso slancio,davanti a una nuovasaremmo oggi molto più",dice,ma anche se l'economia rallenta ci sono segnali positivi: resta alta la fiducia di imprese e famiglie,salgono i prestiti,meglio il mercato lavoro. Rischi in aumento per dazi Usa e per i contrasti nelle relazioni interne Ue. "Indispensabile tenere condizioni ordinate nei titoli di Stato" e "dosare con cura politiche di sostegno a domanda".(Di martedì 10 luglio 2018)