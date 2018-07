Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio revisione al ribasso del Pil : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli e del governatore Visco sulla partecipazione all’Unione europea e sul mantenimento di un equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Urlo Visconti - gioia italiana al Tour of Austria : il siciliano vince la 2ª tappa e diventa leader della classifica generale - è dominio Bahrain Merida! [FOTO] : Primo successo stagionale per il siciliano della Bahrain Merida al Tour of Austria Il siciliano Giovanni Visconti della Bahrain Merida ha vinto oggi la seconda tappa del Tour of Austria a Telfes, regolando il gruppo nella volata finale su un traguardo in salita. Dopo tanti secondi posti, è stata la prima vittoria stagionale per Visconti che avrebbe meritato questo successo già al Giro d’Italia e adesso è anche leader della classifica ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Mostruoso Elia Viviani! Visconti-Pozzovivo - si poteva fare di più. Nibali non si vede : Un’edizione spettacolare per i Campionati Italiani di Ciclismo: su un percorso misto in quel di Darfo Boario Terme ad imporsi è stato un magnifico Elia Viviani, che ha messo in mostra una forma davvero eccezionale. Per lui la Maglia Tricolore conquistata davanti a Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 10: non era un percorso adatto a lui, ma il campione ...

Albo d’oro Campionati italiani ciclismo : Elia Viviani entra nella speciale classifica - sfiorato il quarto sigillo per Visconti : La prima edizione dei Campionati italiani di ciclismo fu disputata nel 1885, con Giuseppe Loretz primo vincitore in assoluto. Il più titolato è Costantino (Costante) Girardengo, con 9 successi consecutivi dal 1913 al 1925 (tra il 1915 e il 1918 non si sono disputati a causa della Prima Guerra Mondiale). Tantissime leggende del ciclismo italiano possono vantarsi di aver indossato più di una volta la maglia tricolore: Gino Bartali e Fausto Coppi ...

Ciclismo - Giovanni Visconti e altri corridori italiani pronti a cambiare squadra : I mesi di giugno e luglio sono cruciali nel mondo del Ciclismo non solo per le corse che si svolgono ma anche per le tante trattative di mercato che si intrecciano e si concludono in questo periodo. I cambi di squadra per il 2019 potranno essere annunciati ufficialmente solo a partire dal 1° di agosto, ma è in realta' ora che le negoziazioni vivono i loro momenti chiave. Tra i corridori che sono vicini a cambiare formazione ci sono anche diversi ...

Visco : “Ok calo tasse - ma attenti al bilancio”/ Diego Fusaro critica l'intervento del numero uno di Bankitalia : Bankitalia, Ignazio Visco: “Ok calo tasse, ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Visco : “OK CALO TASSE - MA ATTENTI AL BILANCIO”/ Il numero uno di Bankitalia "Mai passi più lunghi della gamba" : Bankitalia, Ignazio VISCO: “Ok CALO TASSE, ma ATTENTI al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Visco : "Improbabile l'uscita dell'Italia dall'euro" : Ignazio Visco torna a parlare di euro da Bologna intervenendo a La Repubblica delle idee . Il governatore di Bankitalia ribadisce che l'Italia non uscirà mai dalla moneta unica e che la sua permanenza ...

Bankitalia - Visco : "Equilibrio conti pubblici - il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" : Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione ...

L'Italia è Europa e ne facciamo parte da sempre : il Governatore Visco alle giornate Banca D'Italia : Teleborsa, - "Noi siamo l'Europa, non siamo solo in Europa, ne facciamo parte da sempre, ne siamo interdipendenti. Il grado d'interdipendenza è talmente alto che quello che dobbiamo fare è migliorare ...