Visco | crescita rallenta | Pil sopra 1% nel triennio 2018-2020

Fisco : Visco - serve ampia e equilibrata riforma - per più lavoro e crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “C’è bisogno di un’ ampia ed equilibrata riforma fiscale, diretta ad accrescere l’occupazione e promuovere la crescita dell’economia”. Così, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco . Per Visco “vanno pure rimossi gli ostacoli all’attività di impresa, all’innovazione, alla corretta ...

Fisco : Visco - serve ampia e equilibrata riforma - per più lavoro e crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “C’è bisogno di un’ ampia ed equilibrata riforma fiscale, diretta ad accrescere l’occupazione e promuovere la crescita dell’economia”. Così, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco . Per Visco “vanno pure rimossi gli ostacoli all’attività di impresa, all’innovazione, alla ...

Visco : 'Per la crescita rimuovere la distorsione della concorrenza' : 'La distorsione della concorrenza connessa al fenomeno della corruzione come ad altri, inclusa l'evasione fiscale, è rilevante per definire con cura la possibilità di uscita permanente del nostro ...