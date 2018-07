Vince 2 | 5 milioni al Superenalotto ma non se ne accorge | lo scopre 3 mesi dopo sui social

SuperEnalotto - Vince 2 - 5 milioni ma non ritira il premio : è corsa contro il tempo : Gioca e sbanca al SuperEnalotto ma non passa a ritira re il premio . È una vincita che può cambiare la vita quella centrata lo scorso 28 aprile a Castelvetrano, nel Trapanese, dove un ignoto giocatore si...

Vincenza Palmieri - Inpef-Roma - : ' Il più importante finanziamento mondiale per la ricerca - 115 milioni di euro - destinato a finanziare la ... : La professoressa Vincenza Palmieri , presidente dell'I.N.PE.F., , in questa nota scrive : 'un finanziamento di 115 milioni di euro il più ingente, a livello mondiale, per la ricerca scientifica nell'...