Villa in Vita 2018 | Antonio Rezza e Flavia Mastrella aprono il Festival

'Vita da Strega' - a Villa Giulia un pezzo di storia del premio - e d'Italia - : È un vero e proprio salto nella cultura e nel costume del nostro Paese la mostra 'Vita da Strega', dal 7 luglio al 30 settembre al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, che racconta gli '...

Gli spettacoli iniziano alle 21.30

Ossigeno Ozono Terapia : un pieno di vitalità a Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) : Stanchezza, mal di testa, difficoltà digestive, insonnia: una serie di sintomi che, pur non costituendo una vera e propria patologia, abbassa notevolmente la qualità della nostra vita. I ritmi stressanti del quotidiano ci portano a indebolire le difese immunitarie, e il corpo risponde con questi segnali di allarme. A Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) è a disposizione degli ospiti l’Ossigeno Ozono Terapia, un procedimento che ...

Giovanni Allevi - Antonella Ruggiero - Gabriele Cirilli e Antonio Rezza. Venerdì 13 luglio al via VillaInVita Festival. IL PROGRAMMA : ... 8 0734-284295 AMAT e biglietterie del circuito 071-2133600 BIGLIETTERIA PRESSO VILLA VITALI 0734-226166 INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30 BIGLIETTI Antonio REZZA: 20 euro, 15 euro ridotto Antonella ...

Abruzzo : fondi per 200mila euro per opere urgenti di risanamento idrogeologico a Civitaquana - Salle e Villa Celiera : Con specifici provvedimenti, il Genio Civile di Pescara ha disposto l’attuazione di tre interventi, per un importo complessivo di circa 200mila euro, destinati alla realizzazione di opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla S.C. Ginestre-Piano Vanardo nel Comune di Civitaquana (90mila euro), sull’area adiacente il cimitero nel Comune di Villa Celiera (80mila euro) e sulla S.C. Salle Nuova-Salle ...

Risanamento idrogeologico - 200mila euro dal Genio Civile per Civitaquana - Salle e Villa Celleria : Pescara - Il Genio Civile di Pescara ha disposto l'attuazione di tre interventi, per complessivi 200mila euro, per opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla strada comunale Ginestre-Piano Vanardo a Civitaquana (90mila euro), sull'area adiacente il cimitero a Villa Celiera (80mila) e sulla strada comunale Salle Nuova-Salle Vecchia in località Le Coste a Salle (30mila). I sindaci dei tre Comuni, in ...

Milena Vukotic a La Vita in diretta intervistata da Francesca Fialdini, il ricordo di Paolo Villaggio: "Non mi manca perché è sempre con me…"

Oggi Patrizia Baldi sarà ospite di Sabato italiano. Si parlerà quindi anche di CLAUDIO VILLA, famoso cantautore di cui era moglie e che avuto figli fuori dal matrimonio

FrancaVilla al Mare - Filippone allo psichiatra : "Mia vita cambiata 15 mesi fa" : Il mediatore ha 'trattato' con il manager nelle ore in bilico sul viadotto: "La morte della madre un evento insopportabile. Nella sua mente era già tutto finito". In corso le autopsie della moglie e ...

Boom! Tags & Comics tra spettacolo - creatività e arte al Quasar Village : Ci sarà spazio anche per il disegno dal vivo con modelli, laboratori di creazione di fumetto e spettacoli di marionette riservati ai bambini. Inoltre, numerosi skater della Clean company skateboard ...

C'è un Villaggio in Cina in cui le donne si tagliano i capelli solo una volta nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...