Viaggio al centro della Terra

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma. I ragazzini sono tutti fuori dalla caverna, l’allenatore anche, il percorso strabiliante con funi, maschere e lumi appesi al nulla ha funzionato come lo starnuto nella panciabalena di Pinocchio – grotta originaria dell’incubo e dell’avventura. E se non fosse morto un sub nelle operazion