Venere un tempo abitabile? Lo sveleranno i droni

(Di martedì 10 luglio 2018) Negli ultimi tempi si è parlato molto dei nuovi programmi di esplorazione del Sistema Solare, in particolare volti a studiare Marte. Ma c’è un pianeta che ha catturato sempre più l’attenzione della Nasa:. Il nuovo ed ambizioso progetto dell’agenzia americana, che intende portare avanti insieme a Black Swift Technologies, società specializzata in sistemi aerei senza equipaggio, è quello di studiare il passato diattraverso l’utilizzo di un drone, capace di sopravvivere ai forti venti che imperversano nella turbolenta atmosfera del pianeta. Grazie ai modelli climatici molto simili a quelli di Marte – spiega Global Science –in passato potrebbe aver avuto un ambiente più ospitale alla vita, in cui, forse, scorreva acqua sotto la sua superficie. Recenti studi inoltre indicano la presenza di vita microbica nelle nuvole del pianeta, il che avrebbe motivato ...