VELVET COLLECTION OGGI | MARTEDì 10 LUGLIO NON VA IN ONDA Posticipata | per la seconda

VELVET COLLECTION - cancellata la 2^ puntata di stasera : la nuova programmazione : Nuovo inatteso cambio di programmazione per la fiction Velvet Collection, spin off dell'amatissima serie tv Velvet che ha registrato ottimi ascolti negli anni precedenti su RaiUno. La seconda puntata della serie tv spagnola era in programma per questa sera, martedì 10 luglio su RaiUno, ma alla fine la Rai ha scelto di cancellare nuovamente l'appuntamento e di rimandarlo al prossimo venerdì 13 luglio. La Rai cancella ancora la seconda puntata di ...

VELVET COLLECTION - salta la puntata del 6 luglio : al suo posto il film La memoria del cuore : È saltata la seconda puntata di Velvet Collection, lo spinoff della serie spagnola molto apprezzata Velvet che però non ha visto realizzare una quinta stagione. Al suo posto, come comunica il palinsesto presente nel sito di Rai1, va in onda a partire dalle 21.25 il film sentimentale del 2012 La memoria del cuore, diretto da Michael Sucsy. La memoria del cuore, trailer La memoria del cuore, trama Il film La memoria del cuore vede protagonisti ...

VELVET COLLECTION non va in onda oggi : perché far debuttare la serie per poi farla slittare di due settimane? : Fan in rivolta contro Rai1: Velvet Collection non va in onda oggi e nessuno si spiega il perché. La questione questa volta non è tanto il fatto che la serie spagnola non vada in onda ma il fatto di aver deciso di annunciare il debutto dello spin-off per poi tenerlo in panchina per quasi due settimane. Ana è tornata da New York per dare il via al suo negozio di Barcellona e accanto a lei c'erano gli amici di sempre almeno fino a che Emilio non ...

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni 6 luglio : Ana torna a New York - incontro inaspettato per Raul : VELVET COLLECTION torna in onda oggi, venerdì 6 luglio, in prima serata su Raiuno: dopo la morte di Emilio, tutto cambia per la famosa galleria. Ecco le Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:00:00 GMT)

VELVET COLLECTION - seconda puntata posticipata al 10 luglio - sempre su RaiUno : Questa settimana ha debuttato su RaiUno la Serie TV Velvet Collection, spin-off dell'omonima serie televisiva spagnola che per tre stagioni ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con buoni risultati d'ascolti. Per entrare subito nel vivo della trama di questa nuova stagione di Velvet, [VIDEO] ecco che il direttore di RaiUno aveva deciso di programmare un doppio appuntamento con la fiction, la cui seconda puntata era in ...

Anticipazioni VELVET COLLECTION / seconda puntata cancellata : la decisione di Raiuno : Questa settimana ha debuttato su Raiuno la serie tv Velvet Collection, spin-off dell'omonima serie televisiva spagnola che per tre stagioni ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con buoni risultati d'ascolti. Per entrare subito nel vivo della trama di questa nuova stagione di Velvet, ecco che il direttore di Raiuno aveva deciso di programmare un doppio appuntamento con la fiction, la cui seconda puntata era in programma per ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di VELVET Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...

VELVET Collection/ Blanca trova le ultime volontà di don Emilio - anticipazioni seconda puntata : Velvet Collection, anticipazioni seconda puntata 6 luglio 2018: Anna fa ritorno a New York, lasciando l'atelier nelle mani di Clara e di Sergio. Raul verrà messo alla prova(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:14:00 GMT)