Vela | Europei Gdynia 2018 | niente regate per i Nacra 17 Il meteo condiziona la giornata

Vela – Europei Master Classe Europa : vittoria di Søren Johsen a : Europei Master Classe Europa al Circolo Vela Arco: finale stile match race tra Søren Johsen e Gintare Scheidt. Vince il danese sebbene in parità di punteggio. Terza assoluta la polacca Glinkiewicz Conclusi al Circolo Vela Arco dopo 8 regate con belle condizioni di vento medio sui 12-16 nodi i Campionati Europei Master dopo un’appassionante lotta tra il danese Johnsen e la moglie di Robert Scheidt, Gintare, argento olimpico sul Laser a ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in piena lotta per il titolo. In difficoltà gli equipaggi del 49er : Seconda giornata di regate a Gdynia, in Polonia, sede dei Campionati Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Nella classe mista sono in piena lotta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno Ruggero Tita e Caterina Banti. I due azzurri hanno chiuso la giornata in crescendo, con un quarto, un terzo e un primo posto, portando il loro totale a 10 punti. A pari merito con Tita e Banti ci sono le due coppie rivali degli azzurri, gli ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti terzi nel Nacra 17 dopo la prima giornata. Bene gli azzurri nel 49er : Sono scattati oggi gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX a Gdynia, in Polonia. Un vero e proprio test generale in vista dei Mondiali di Aarhus, quanto mai fondamentali perché oltre al preziosissimo titolo iridato assegneranno anche le prime carte olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti sono i campioni in carica della classe mista ed hanno cominciato da dove avevano lasciato, vincendo la prima regata. Nella seconda è arrivato un ...

Vela – Europei Classe Europa : domani le prime regate : Campionati Europei Youth e Master Classe Europa al Circolo Vela Arco dal 6 al 14 luglio. Registrate quattordici nazioni, con una maggiore partecipazione di Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia Al Circolo Vela Arco, appena concluse le spettacolari regate con i 18 piedi australiani, (in cui si stanno giocando la vittoria finale i due equipaggi australiani di AUS2 e AUS4 , rispettivamente timonati da Lee Knapton e James ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso stupiscono. Conferme da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò : Gli Europei svolti la scorsa settimana in Bulgaria hanno confermato che il 470 è oramai una certezza della Vela italiana. Così deludente nel precedente quadriennio olimpico, così promettente in vista di Tokyo. Nella rassegna tenuta a Bourgas l’Italia non ha ottenuto alcuna medaglia ma ha raccolto informazioni utili per proseguire il lavoro. L’appuntamento più importante sarà quest’estate, in Danimarca, quando saranno messe in ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso beffate - sono quarte! Settimi Ferrari/Calabrò : Ultima giornata di gare agli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con la Medal Race che ha assegnato titolo continentale e medaglie: amaro in bocca per Elena Berta e Bianca Caruso, quarte tra le donne, mentre Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono Settimi tra gli uomini (ottavi nella gara Open). Beffa per l’Italia dalla gara femminile con le nostre Berta e Caruso che pagano la sesta ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso accedono alla Medal Race in quarta posizione - Ferrari e Calabrò in decima : quarta giornata di gare a Bourgas (Bulgaria) per gli Europei di Vela 470. Oggi si sono completate le undici prove di qualificazione, che hanno decretato gli equipaggi che si giocheranno le medaglie domani nella Medal Race. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove Elena Berta e Bianca Caruso si confermano in quarta posizione, in piena lotta per le medaglie. La coppia azzurra ha scartato un diciassettesimo ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa per il podio dopo nove prove : Terza giornata di gare a Bourgas (Bulgaria) per gli Europei di Vela 470. Oggi con il vento sui 12-14 nodi si sono svolte altre tre prove che portano così a nove quelle disputate. Domani si svolgeranno le ultime gare di qualificazione, al termine delle quali le prime dieci flotte accederanno alla Medal Race di giovedì 24. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso seconde dopo sei regate! Decimi Ferrari/Calabrò : Seconda giornata di gare agli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con altre tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. Ottime notizie dalla gara femminile con le nostre Elena Berta e Bianca Caruso che risalgono dalla sesta posizione e si attestano in seconda piazza, mentre irrompono in top ...

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : Fabienne OSTER/Anastasiya WINKEL , GER 95, 15 pts Nella classe 470 maschile sono in testa i campioni del mondo junior in carica, i transalpini Hippolyte Machetti/Sidoines Dantes . dopo essere giunti ...

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. Nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

Vela - Europei 470 2018 : bene gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...