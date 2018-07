Vaticano | nel 1966 documento di teologi e consulenti pro-contraccettivi compresa la

Vaticano - spunta documento pro pillola : papa Paolo VI pose il veto nel 1968 : Monsignor Gilfredo Marengo , nel suo libro di prossima pubblicazione " La nascita di un'enciclica ", una ricerca storica sulla genesi di "Humanae vitae",, riporta i passaggi e i retroscena che ...

Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo. Imbarazzo nella Santa Sede per l'uscita a TeleLombardia : Questa sera c'è stato il primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Vaticano - Praedicate Evangelium - nelle mani di Francesco la bozza per la rinnovata Curia : Per quanto riguarda nello specifico la dimensione economica, poi, il segretario del Consiglio per l'economia, mons. Brian Ferme, ha rivendicato a sua volta i vari aspetti principali del cammino fin ...

Ancora un bus in fiamme a Roma - il 12esimo caso nel 2018 : fumo nero a pochi km dal Vaticano : Ancora un autobus che prende fuoco a Roma. E' successo in piazza Pio IX, nel quartiere Aurelio, a pochi chilometri dal Vaticano. Sul posto, allertati dal macchinista, i vigili del fuoco e la polizia. Illesi i passeggeri e il conducente, usciti...

Vaticano - Il Card. Filoni apre l'Assemblea POM : "riqualificare evangelicamente la missione della Chiesa nel mondo di oggi" : ...particolari ad essere oneste e trasparenti nel raccogliere e consegnare integralmente il contributo che fedeli e pastori desiderano donare al Santo Padre per l'impegno di evangelizzazione del mondo ...

Il Vaticano e l'Economia : "Tassare le transazioni offshore per battere la fame nel mondo" : Il documento “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones” scritto dalla Dottrina della Fede con il dicastero per lo Sviluppo umano integrale, e con l'appoggio di...