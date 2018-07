Vanzina se ne va | il disprezzo resta

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) C'è chi, firmandosi Terra, scrive su Twitter che: "Carlo(segue bestemmia) è stato un regista di mmeeeerda!". E chi, come Dioniso, si spinge in una raffinata analisi: "Per me vale la seguente equazione,: cinema = Mediaset: tv. Ossiaha fatto male al cinema come Mediaset ha fatto male alla tv, spingendo sui tasti più volgari e ignoranti degli italiani". E chisssenefrega se, in realtà, Carloè stato tutt'altro che volgare e che lo salutino con ammirazione (talvolta inattesa) persino quei critici che hanno trascorso decenni a stroncare i suoi film.Di solito, almeno quando muore, un artista entra momentaneamente in una "free zone" che lo esenta da insulti, critiche, cattiverie. Diciamo che per qualche giorno se ne rispetta la morte, almeno in quell'arena sanguinaria che sono i social. Una convenzione moderna. Poi, naturalmente, liberi tutti. Invece con ...