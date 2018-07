Vanzina | il ritrattista dell’Italia da bere

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Carlo, legato in congiunzione eterna nel nome e nella firma a Enrico, suo fratello, ha annodato in cento fili il lenzuolo in celluloide che ha permesso all'Italia in motorino di discendere dagli anni Ottanta ai Novanta, pericolando sui Duemila, senza coprirsi gli occhi, attraverso film d'evasione che, al di là di ogni critica d'essai (superata dagli anni che rivalutano ogni cosa), hanno un posto fisso nel settore affettivo di chiunque abbia compiuto i suoi primi quarant'anni.La nostalgia è sempre ingrediente di recupero efficace per rivestire abiti etichettati nei vecchi guardaroba come demodé. Degli italiani, appunto,ha fatto ritratto a olio veritiero ma con qualche tinta accesa in più, al limite della caricatura, fermandoli nei loro vizietti di provincia piccola piccola, nelle differenze tra il popolo del Nord, alla fine sempre in riga e a ...