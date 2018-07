Vanzina d' Italia

Vanzina - il ritrattista dell’Italia da bere : Carlo Vanzina, legato in congiunzione eterna nel nome e nella firma a Enrico, suo fratello, ha annodato in cento fili il lenzuolo in celluloide che ha permesso all'Italia in motorino di discendere dagli anni Ottanta ai Novanta, pericolando sui Duemila, senza coprirsi gli occhi, attraverso film d'evasione che, al di là di ogni critica d'essai (superata dagli anni che rivalutano ogni cosa), hanno un posto fisso nel settore affettivo di ...

Così la "ditta" Vanzina ha messo in commedia l'Italia arciborghese : Crescendo, quel mondo e quell'energia l'hanno vista svaporarsi fra le mani, e non per colpa loro, isterilirsi la creatività, prendere il sopravvento la burocrazia mediocre e la corruzione ...

L’Italia più bella raccontata da Carlo Vanzina - quella che non avremo più : Carlo Vanzina è morto questa mattina a Roma, aveva sessantasette anni e li ha passati tutti a far cinema, da attore e regista e produttore, sin da quando era ragazzino, per via di suo padre Steno e di Monicelli, con il quale lavorò a "Brancaleone alle crociate" e che lo maltrattava e temprava ("mi f

Con Carlo Vanzina muore il cinema classico italiano. Come dirigeva il regista che tutti amano odiare : ... specie considerato che quella tradizione l'hanno creata con un caposaldo del cinema popolare, Vacanze di Natale , messo in scena con un'economia di gesti e precisione incredibile. Mentre il fratello ...

Cinema - addio a Carlo Vanzina : con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana : In oltre quarant'anni di attività, dai cinepanettoni all'ultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società

Addio a Carlo Vanzina - ha raccontato con un sorriso l'Italia e gli edonisti anni Ottanta : ... Carol Alt, ma ha anche diretto star internazionali come Faye Dunaway, Matthew Modine, Bo Derek, Rupert Everett oltre al mostro sacro Gian Maria Volonté protagonista del noir 'Tre colonne in cronaca'.