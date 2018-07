Val di Susa | l' avventura incredibile della giovane cerva | risucchiata dalla centrale

Val di Susa - travolge moto e investe 27enne/ Video - a processo con rito abbreviato : “non volevo uccidere” : Incidente in Val di Susa, 52enne travolge moto e investe la 27enne Elisa Ferrero: a processo con rito abbreviato, "non volevo uccidere, volevo solo prendere nota della targa"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

CaValli di battaglia - Gigi Proietti/ Ultima puntata - diretta : gran finale con le figlie Susanna e Carlotta : Cavalli di battaglia - Gigi Proietti, diretta e ospiti Ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:21:00 GMT)

CAValLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Ultima puntata - ospiti e diretta : la figlia Susanna è Pippi Calzelunghe : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, diretta e ospiti Ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:29:00 GMT)

Tav in Val Susa e Terzo Valico dei Giovi a rischio. Danilo Toninelli : “Voglio ridiscutere gli accordi” : Replicando a un'interrogazione presentata alla Camera dal Pd e relativa alle grandi opere italiane in costruzione - la Tav Italia/Francia e il Terzo Valico - il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha spiegato di essere intenzionato a ridiscutere gli accordi: "Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a ...

Frana in Val Susa : “Il maltempo ostacola i lavori” : Il lungo inverno con frequenti nevicate e la primavera ricca di precipitazioni hanno ostacolato il lavoro di messa in sicurezza dei territori devastati dagli incendi lo scorso autunno, quando in Piemonte il fuoco percorse 9.000 ettari, colpendo particolarmente la Valle di Susa. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Alberto Valmaggia nella risposta all’interrogazione presentata dalla ...

Maltempo Piemonte - esonda un canale : bloccata ferrovia in Val Susa : Continuano in Piemonte i disagi causati dal Maltempo. Nelle ultime ore i temporali hanno interessato soprattutto le zone settentrionali e occidentali della regione. Situazione critica a Candoglia, in provincia di Verbania, dove in un’ora sono caduti circa 62 mm d’acqua. Le avverse condizioni meteo hanno bloccato anche il trasporto ferroviario. Sulla linea Torino-Modane l’esondazione di un canale, in prossimità dei binari tra ...

Val Susa - odore sospetto su treno merci : stop a linea Italia-Francia : Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Continua a leggere L'articolo Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia proviene da NewsGo.

Maltempo - frana Val Susa : “Gli sfollati devono pazientare” : “Nessuno rientrerà in casa sino a che non ci sarà la più completa sicurezza”. Così Anna Maria Allasio, sindaco di Bussoleno, a margine di una riunione con la cittadinanza che si sta svolgendo in queste ore in Comune a seguito della frana di giovedì scorso in Valle di Susa. “Ogni abitazione dev’essere monitorata e ogni situazione valutata a sé – aggiunge Allasio – Domani sera e lunedì sono previsti temporali. ...

Maltempo - frana Val Susa : sopralluogo del Prefetto - ‘serve cautela’ : “Serve cautela, in attesa dei temporali previsti per domani sera e lunedì. Bisogna avere un po’ di pazienza perché vengano attuate le opportune misure di tutela. Non si può rischiare”. Così il Prefetto di Torino, Renato Saccone, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo a Bussoleno, in Valle di Susa, dove giovedì si è abbattuta una frana. “Sono state fatte le opportune verifiche, anche per via aerea – aggiunge ...

Maltempo - Coldiretti : “In Val Susa ora ingegneria naturalistica” : In Valle di Susa servono interventi immediati di “ingegneria naturalistica” che mettano in sicurezza il territorio perché quanto è successo a Bussoleno, dove una frana si e’ abbattuta sull’abitato, è “la diretta conseguenza dei danni portati dagli incendi dello scorso autunno”. E’ quanto afferma Coldiretti Torino. “Dopo la devastazione del fuoco – afferma il vicepresidente Sergio Barone ...

Val Susa - tra gli abitanti travolti dal fango : “Frana annunciata dopo gli incendi del 2017. Regione non ha fatto nulla” : “Questa non è una fatalità, è successo quattro volte in un mese”. La signora Nerina abita a Bussoleno, un piccolo comune dalla Val di Susa, ed è una delle 130 persone che ha dovuto dormire fuori casa a causa della frana che ha colpito il paese. Un ammasso di fango e detriti che è scesa giù dalla montagna e che ha travolto più di ottanta case. “La cattiva gestione degli incendi dello scorso autunno – racconta l’ex guardia forestale Guido ...

Maltempo - frana in Val Susa : proseguono le operazioni di pulizia : Continuano in Valle Susa le operazioni di pulizia della zona di Bussoleno (Torino) coinvolta dalla frana che lo scorso giovedì. I vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile e numerosi volontari lavorano da 48 ore per sgomberare le strade e liberare le case dal fango. La frana, causata dal Maltempo di questi giorni, si e’ staccata dall’area interessata dal vasto incendio divampato lo scorso ottobre e ha coinvolto cinque ...

Bussoleno - frana in Val Susa : chiesto stato d'emergenza/ Video - ultime notizie : sfollati accolti in ospedale : ValSusa, frana si stacca dalla montagna e investe case e macchine di Bussoleno: scatta piano di evacuazione. Le ultime notizie: 200 sfollati, "ora priorità è ripulire"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:28:00 GMT)