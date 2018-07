Vaccini : in vigore in Veneto circolare Ministeri Salute e Istruzione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel territorio Veneto, alla data di oggi, risultano inadempienti 81.425 soggetti di età compresa tra 0 e 16 anni, dei quali 18.367 sono in età pre-scuola dell’obbligo, cioè tra 0 e 6 anni. Degli 81.425 soggetti inadempienti tra 0 e 16 anni, 18.498 (pari al 22,7%) risultan