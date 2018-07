Vaccini - i numeri sulle reazioni : “8 su 10 non sono gravi” : (Foto: Getty Images) Una fotografia completa di tutte le reazioni avverse associate ai Vaccini è appena stata scattata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che, come ogni anno, nel Rapporto Vaccini 2017, riporta tutte le segnalazioni associate alle vaccinazioni e inviate da operatori sanitari, medici e cittadini. Come negli anni precedenti, nell’80% dei casi si tratta di “reazioni non gravi”, fra cui febbre e ...