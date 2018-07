Usa | Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi

Usa - Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema : Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema Continua a leggere L'articolo Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema proviene da NewsGo.

Trump attacca l'UE : "Usa spendono di più per la NATO" : Duro attacco del presidente degli Stati Donald Trump all'Europa. Questa volta terreno di scontro il budget per la Difesa della NATO.

Usa - Trump premiato nei sondaggi dalla linea dura sull'immigrazione : Il 'pugno duro' contro l' immigrazione clandestina del presidente Donald Trump , che il mese scorso ha innescato una furibonda campagna di protesta da parte dei suoi oppositori, è valso all'inquilino ...

Usa - Trump : nelle prossime ore annuncio nuovo giudice Corte suprema

Usa - Trump annuncerà oggi la sua scelta per la Corte suprema : Roma, 9 lug., askanews, - Il presidente Usa Donald Trump annuncerà oggi la sua scelta per la Corte suprema. Trump ha in programma di svelare il successore del giudice Anthony Kennedy, che va in ...

Iran.Trump : meno vessazioni a navi Usa : 02.09 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato su Twitter che da quando si è insediato si è ridotto e poi azzerato il numero di vessazioni iraniane alle navi da guerra americane. Secondo dati della Marina Militare Americana, infatti, gli episodi vessatori sono stati 22 nel 2015, 36 l'anno dopo, 14 nel 2017 e zero -finora- quest'anno,

Romina Power Vs Donald Trump / "Bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico? Mi vergogno e piango" : Romina Power indignata dalle immagini dei 2000 bambini messicani chiusi in gabbia al confine con gli Usa. "Mi vergogno e piango per ciò che sta succedendo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Usa - Pruitt si dimette : travolto dai troppi scandali. Era l’uomo scelto da Trump per smontare le leggi di Obama sull’ambiente : Scott Pruitt è fuori dall’Epa, l’agenzia del governo federale che si occupa di protezione ambientale. I troppi scandali e le questioni etiche che si sono sommati in questi mesi hanno alla fine travolto Pruitt, il cui obiettivo principale come amministratore dell’Epa è stato quello di smantellare, pezzo dopo pezzo, limiti e regolamentazioni a difesa dell’ambiente implementati durante l’amministrazione Obama. Il suo successore, che era poi anche ...

Usa - Alexandria Ocasio-Cortez e Amy Coney Barrett : donne contro nell’America di Trump : Hanno volti di donna le “Americhe contro” che, pro o anti-Trump, s’affrontano da mesi nelle piazze dell’Unione, ai comizi e ai cortei, in tv e sui social, nel Congresso: sono volti nuovi, come quello d’Alexandria Ocasio-Cortez, 28 anni, che nelle primarie democratiche di New York ha battuto Joseph Crowley, deputato di lungo corso e favorito nella corsa alla successione di Nancy Pelosi come capogruppo alla Camera, una che marcia in ...

Usa - ambasciatore in Gb : Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit

Usa - ambasciatore in Gb : Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit : A Donald Trump piacerebbe fare un accordo bilaterale Usa-Gb non appena sarà concluso il processo della Brexit. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Washington l'ambasciatore Usa a Londra Woody ...

Dazi Cina-Usa - è scontro Mondiale/ Xi Jinping a Trump : per gli orientali si tratta di bullismo commerciale : Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Al via i dazi Usa contro la Cina. Pechino : 'Trump bullo' : Dalla mezzanotte e un minuto sono in vigore negli usa le imposte al 25% sull'import dialcuni prodotti da Pechino, per un valore di 34 mld. La Cina reagisce facendo scattare dazi sui beni Usa per la ...