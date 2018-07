: L'Amministrazione USA rifiuta di divulgare il numero di bambini di migranti detenuti e separati dai genitori. Quest… - vittoriozucconi : L'Amministrazione USA rifiuta di divulgare il numero di bambini di migranti detenuti e separati dai genitori. Quest… - eziomauro : Migranti, Usa in piazza contro Trump: oltre 600 cortei nel Paese - SkyTG24 : Usa, cortei contro #Trump: “Migranti qui benvenuti” -

Il giudice dellaRederale di Los Angeles, Dolly Gee, respinge la richiesta dell'Amministrazione Trump di consentire una detenzione superiore ai 20 giorni per i bambini di immigrati illegali. L'amministrazione aveva chiesto alladi rivedere l'accordo del 1997 in modo da poter detenere le famiglie di immigrati illegali insieme. Nell'emettere la sua decisione, il giudice Gee ha parlato di tentativo "cinico" dell'amministrazione per spostare il nodo dell'immigrazione dalla politica ai tribunali.(Di martedì 10 luglio 2018)