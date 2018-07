USA | bambino di 5 mesi sepolto nei boschi | ritrovato vivo dopo 9 ore al freddo

USA - attacca 9 persone al compleanno di un bambino : tra le vittime 6 bimbi : Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi Alcune famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo di trenta anni che ha ferito, pugnalandole, nove persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Sei dei nove […] L'articolo Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi proviene da NewsGo.

USA - attacca 9 persone al compleanno di un bambino : tra le vittime 6 bimbi : Alcune famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo di trenta anni che ha ferito, pugnalandole, nove persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Sei dei nove feriti sono bambini tra i tre e i dodici anni.Continua a leggere

USA - bambino trova pistola in negozio Ikea e spara un colpo : Ancora attimi di terrore negli Stati Uniti. Un bambino, ieri, in un negozio Ikea dell'Indiana ha trovato una pistola carica su un divano ed ha iniziato a sparare. Di sicuro gli è partito almeno un ...

USA. Bambino contrae la peste bubbonica : “È il primo caso dopo oltre 20 anni” : Il piccolo, originario della contea di Elmore nello stato americano dell'Idaho, è stato ricoverato il mese scorso ed ora si starebbe riprendendo. Non è ancora chiaro dove il giovanissimo paziente (di cui non è stata rivelata l'identità) abbia contratto la malattia.Continua a leggere

USA. Bambino contrae la peste bubbonica : “È il primo caso dopo oltre 20 anni” : USA. Bambino contrae la peste bubbonica: “È il primo caso dopo oltre 20 anni” Il piccolo, originario della contea di Elmore nello stato americano dell’Idaho, è stato ricoverato il mese scorso ed ora si starebbe riprendendo. Non è ancora chiaro dove il giovanissimo paziente (di cui non è stata rivelata l’identità) abbia contratto la malattia.Continua […] L'articolo USA. Bambino contrae la peste bubbonica: “È il primo caso dopo ...

RagUSA - 118 salva un bambino - il papà : Grazie - supereroi : Ragusa - Hanno soccorso un bimbo di 5 anni che era in stato di incoscienza con una manovra salvavita tempestiva e provvidenziale. Ad entrambi è arrivato un doppio ringraziamento: dal padre del piccolo ...

Mirandola - bambino di 11 anni scomparso : trovata la bici - diffUSA la sua foto : BOLOGNA Proseguono le ricerche del bimbo di 11 anni scomparso da due giorni a Mirandola , Modena, e spunta una bicicletta vicino alla stazione del paese che i carabinieri avrebbero sequestrato: alcuni ...

USA - bambino di 4 anni spara "per gioco" e uccide il fratellino di 2 : Credeva si trattasse di un giocattolo. Ma la pistola con cui un bambino di 4 anni ha sparato e ucciso il fratellino di 2, era assolutamente vera. È successo ieri a Louisa, tranquilla cittadina dello stato della Virginia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la vittima si chiamava Tyson Aponte.Stando alle prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto in presenza della mamma dei piccoli. Tyson, colpito al petto, sarebbe morto pochi ...

USA : bambino si comporta male - la maestra lo fa “lapidare” dai compagni : Ai bambini è stato chiesto di lanciare dei sassi a un loro coetaneo che si era comportato male.Continua a leggere

PARMA - ALLATTA BAMBINO AL SENO IN UNIVERSITÀ : ALLONTANATA/ L'Ateneo si scUSA e annuncia il "Progetto famiglia" : PARMA, ALLATTA BAMBINO al SENO in UNIVERSITÀ: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)