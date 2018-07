“Un’altra estate” il singolo d’esordio discografico di Margherita Pettarin

allmusicnews

(Di martedì 10 luglio 2018)ildiè ildi, una canzone vivace con un testo prettamente estivo che racconta una storia d’amore reale, il tutto accompagnato da un videoclip appassionante e travolgente girato a Jesolo Lido vicino al faro, una località balneare del Veneto. “Con questo pezzo vorrei trasmettere quel tipo di freschezza e serenità che le persone riescono ad avere solo in estate. Ho voluto condividere in modo semplice un amore di quelli che si creano in estate, in riva al mare o in discoteca. Mi piacerebbe che con questa mia canzone si riesca a trasmettere tanta voglia matta di ballare!!” raccontaè una giovane cantautrice di Gorizia, ha venti anni, è diplomata al Liceo Linguistico Scipio Slataper di Gorizia nel 2017, ...