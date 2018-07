UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 11 luglio 2018

tvsoap

: 'Gli ho dato una vita' is the new 'Io t'ho cresciuto'. #TemptationIsland - trash_italiano : 'Gli ho dato una vita' is the new 'Io t'ho cresciuto'. #TemptationIsland - angelomangiante : +++Riprese le operazioni recupero nella grotta. Una squadra di sub al lavoro per salvare una squadra di calcio. Og… - lorenzojova : Durante il concerto del 3 luglio a Milano, durante A TE, Amelia e Luigi.....mi fate commuovere ragazzi! Grazie per… -

(Di martedì 10 luglio 2018)490 (seconda parte) e 491 (prima parte) di Unadi11: Poco prima di essere trasferita in prigione, Elena riceve a sorpresa le chiavi delle manette da uno sconosciuto e riesce così a scappare. Si tratta in realtà di un piano di Mauro, che la sequesta e la chiude in albergo sperando di farla confessare tutto. San Emeterio intanto ha dato appuntamento a Teresa per avvisarla, ma lei è bloccata in casa da Fernando; quest’ultimo è ormai deciso a consumare la loro prima notte di nozze… Burak scopre Elvira e Simon in soffitta e si arrabbia, dopodiché racconta tutto ad Arturo e lascia per sempre il quartiere di Acacias… Don Arturo, furioso, cerca Simon ed Elvira per tutta Acacias. In seguito, Simon cerca di far ragionare il colonnello, che però lo colpisce in viso con violenza… Da non perdere: diventa fan della ...