Una pioggia di attacchi informatici ogni giorno Garante Privacy | Più prudenza nel

Frosinone scatenato sul mercato : in arrivo Una “pioggia di colpi” : Frosinone show nelle ultime ore di calciomercato, il tecnico frusinate Longo sarà soddisfatto delle mosse della proprietà: i dettagli Il Frosinone si appresta a sbaragliare il mercato con una serie di acquisti ravvicinati utili a rafforzare la rosa a disposizione di mister Longo. La società laziale è scatenata e, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, sarebbe in procinto di concludere il prestito di Locatelli dal Milan, sul ...

Roma sotto Una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo - Cecilia Fabiano/Ag.Toiati - : Roma sotto una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo. Non solo la tradizionale girandola di Piazza del Popolo, ma anche a San Paolo, dove a ponte Marconi tutto il quartiere si è ...

Buone notizie per OnePlus 6 - 5T - 5 - 3T e 3 : in arrivo Una pioggia di aggiornamenti : Ci stiamo lasciando alle spalle una settimana non semplicissima per OnePlus 6 dal punto di vista software, in quanto dopo il ritiro dal mercato della penultima patch, abbiamo dovuto fare i conti con alcune lamentele anche con l'ultimo aggiornamento sul fronte batteria come avrete notato dal nostro approfondimento. Tuttavia, ci sono delle notizie importanti provenienti direttamente dal produttore e che, a conti fatti coinvolgono anche buona parte ...

Maltempo - disagi a Bari : Una tenda del Palagiustizia cede sotto il peso della pioggia : Strade ed edifici privati allagati, vetture bloccate dal muro d'acqua e incidenti che hanno mandato in tilt in traffico. La città di Bari si sveglia nuovamente con il Maltempo, che dall'alba del 26 ...

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Lotta per la pole-position sotto la pioggia! Sarà Una roulette! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Giornata caldissima al Paul Ricard di Le Castellet, si assegna l’ambita pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia: il Campione del Mondo ha messo in mostra un’eccezionale velocità durante le prove libere e sembra essere il grande ...

SuperEnalotto - vincite a pioggia ma c'è un super fortUnato : Nessun '6' ma diverse vittorie 'a pioggia' nell'ultima estrazione del superEnalotto, quella di giovedì 14 giugno. Con la sestina vincente che ancora latita, il jackpot del superEnalotto...

Ritrovato pensionato disperso nel Bergamasco : si era riparato dalla pioggia in Una baita : Ritrovato sano e salvo il pensionato 87enne disperso da sabato sera nel Bergamasco: circa 60 persone lo stavano cercando, tra uomini della Protezione civile, del Soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari. L’uomo si era riparato dalla pioggia in un baita e proprio lì è stato trovato questa mattina, nei pressi di Rota d’Imagna, dai volontari della Protezione civile di Palazzago con le unita’ cinofile. L'articolo Ritrovato ...

Genova - caldo estivo con picchi di +28°C in città : la fontana di piazza De Ferrari diventa Una piscina - ma domani arriva la pioggia : Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte ...

Boato durante la messa - poi il crollo in chiesa : dal soffitto Una pioggia di calcinacci : Momenti di panico nella chiesa di San Giacinto, a Brescia. durante la messa delle 19 un forte Boato ha spaventato il curato e i fedeli: poco dopo una pioggia di calcinacci dal soffitto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito...

SuperEnalotto - la fortUna bacia tre volte : euro a pioggia da Nord a Sud : Tre vincitori nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: mentre il Jackpot vola sempre più in alto festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 53mila euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate...

Giro d’Italia – Bennett come Schumacker a Imola : vittoria pazzesca sotto Una pioggia battente : Sam Benentt vince la dodicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Imola Van Poppel e Bonifazio Sam Bennett ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia. I corridori hanno percorso il circuito di Enzo e Dino Ferrari di Imola, passando nelle principali curve del tracciato, per poi raggiungere la città romagnola. Il corridore della Bora Hansgrohe ha battuto Van Poppel e Bonifazio. Simon Yates, ciclista della ...

Meteo - ciclone in arrivo : sarà Una festa della mamma sotto la pioggia : Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.Continua a leggere

Maltempo - India di nuovo stravolta da tempeste di sabbia e pioggia : ancora molte vittime ad Una settimana da un altro evento simile : Una violenta tempesta di sabbia e pioggia ha distrutto le case e abbattuto le linee elettriche nel nord dell’India, uccidendo almeno 14 persone, secondo i nuovi aggiornamenti. L’India ripiomba così nel panico e nella distruzione solo una settimana dopo un’altra tempesta fuori stagione, considerata la peggiore nel Paese degli ultimi 6 anni, che ha provocato morte e devastazione nella stessa area. tempeste di sabbia, pioggia e fulmini hanno ...