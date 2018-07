Una nuova elettronica | sostenibile e italiana | per l’internet of things

Google rischia a breve Una nuova pesante multa dalla Commissione Europea - questa volta per Android : La prossima settimana i rappresentanti delle autorità antitrust nell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles, per essere aggiornati sulle indagini condotte dalla Commissione Europea su Google, accusata di sfruttare Android per diffondere i propri servizi a scapito di quelli della concorrenza. The post Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea, questa volta per Android appeared first on Il Post.

Google rischia Una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli smartphone Android : Stando a quanto è emerso, Google rischia una pesante sanzione da parte dell'Unione Europea che potrebbe raggiungere l'importo di miliardi di dollari L'articolo Google rischia una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia Una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A - con 4+64 GB di memoria : A sorpresa Xiaomi ha annunciato una nuova versione di Xiaomi Redmi 6A, dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, dal prezzo aggressivo. L'articolo Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A, con 4+64 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Milan - presentata la nuova maglia da trasferta : inserita Una striscia nera orizzontale : iniziata la nuova stagione del Milan. Il campionato 2018-2019 dei rossoneri si è aperta nella giornata di lunedì 9 luglio con il raduno e la conferenza stampa di Gennaro Gattuso e Massimiliano ...

Francia-Belgio - Mondiali 2018 : i Diavoli Rossi a caccia di Una nuova impresa contro i favoriti transalpini. In palio un posto in Finale : Spetterà a Francia e Belgio, domani sera a San Pietroburgo, dare l’inizio alle danze nelle semifinali dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Un confronto che si preannuncia spettacolare tra due compagini che sanno giocare molto bene di squadra e, soprattutto a campo aperto, sanno essere devastanti. Gli uomini di Didier Deschamps per la loro tradizione partono coi favori del pronostico essendo anche la compagine delle quattro qualificate a ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar “star” di Una nuova pubblicità : “Il 75 - 8% delle chiamate al 112 non sono emergenze” : Neymar, attaccante brasiliano famoso tanto per le sue abilità quanto per le sue teatrali manifestazioni di sofferenza sul terreno di gioco, ha ottenuto ancora più visibilità dopo questi Mondiali di calcio, in cui è stato apertamente accusato di essere un “simulatore”. Evidentemente deve pensarla allo stesso modo una società portoghese di servizi di emergenza che l’ha reso l’ignaro protagonista di una sua pubblicità divenuta virale. L’Istituto ...

Fausto Brizzi - dopo lo scandalo torna alla Regia con Una nuova Commedia : Fausto Brizzi torna a fare il regista. dopo le accuse che lo hanno visto protagonista in vicende giudiziarie, per presunte molestie sessuali, torna dietro la macchina da presa. Dirigerà una Commedia, il sui titolo provvisorio è “Modalità Aereo” . Il produttore della pellicola sarà il suo amico Luca Barbareschi. La Sit-com, sarà un film per la TV e avrà una durata di quattro anni. Un lavoro a “lungo Termine” che potrà ...

Bianca Atzei dimentica Max Biaggi : 'ho Una nuova storia d’amore' : dimenticato Max Biaggi e smentita un'ipotetica storia d'amore con Jonathan Kashanian, conosciuto sull'Isola dei famosi, Bianca Atzei ha confessato al magazine DiPiù di aver ritrovato l'amore. Ma non ci sono uomini all'orizzonte. prosegui la letturaBianca Atzei dimentica Max Biaggi: 'ho una nuova storia d’amore' pubblicato su Gossipblog.it 09 luglio 2018 14:52.

Warframe : in arrivo la nuova espansione FortUna e la modalità Codename : Railjack : Al TennoCon 2018, Digital Extreme ha svelato la versione Nintendo Switch di Warframe ma, a quanto pare, questa non è stata l'unica novità di rilievo durante l'evento dedicato al gioco.Infatti, come segnala Polygon, la compagnia ha annunciato l'espansione Fortuna in arrivo nel 2018 e una modalità chiamata Codename: Railjack che arriverà più avanti.Per quanto riguarda Fortuna, si tratta di una nuova vasta zona open world esplorabile su Venere. La ...

Milano : a settembre Una nuova week - dedicata al cinema : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Una nuova week è pronta ad animare la città di Milano a settembre: dal 14 al 16 debutta la prima edizione di Milano Movieweek, promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Fuoricinema. Un palinsesto di eventi diffuso, che coinvolge tutte le realtà milanesi che si occupano di cinema: le sale cinematografiche, i festival, le scuole di cinema, le case di produzione, le organizzazioni e le ...

Teramo - convocato il primo Consiglio comUnale della nuova legislatura : Teramo - Il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha convocato stamani la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, che si svolgerà presso la Sala Ipogea di Piazza Garibaldi. La convocazione è fissata per mercoledì 18 Luglio prossimo, alle ore 09:30 nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi ad oltranza, per la trattazione dei seguenti argomenti: 1. Esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri ...

Google Play Games testa Una nuova pagina Hub dedicata ai giochi : Una nuova feature di Google Play Games potrebbe dare una mano a sviluppatori e software house ad ottenere maggiore visibilità per i propri giochi L'articolo Google Play Games testa una nuova pagina Hub dedicata ai giochi proviene da TuttoAndroid.

Simona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò : "Famiglia allargata che ha trovato Una nuova strada per restare unita" : A poche dall'uscita dall'ospedale del figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha postato un lungo racconto sui social per raccontare ai suoi fan, le proprie suggestioni da mamma per la brutale aggressione avvenuta, una settimana fa, fuori una discoteca milanese.prosegui la letturaSimona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò: "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...