Una luna chiamata Europa | di Kornél Mundruczó

Astronomia : la sonda Cassini registra un “dialogo” tra Saturno e lUna Encelado : Due studi, coordinati da Ali Sulaiman, dell’Università dell’Iowa, pubblicati su “Geophysical Research Letters” hanno svelato un “dialogo” tra Saturno e una delle sue 62 lune, Encelado: le loro “voci” sono state catturate dallo strumento Radio Plasma Wave Science della sonda Cassini, due settimane prima della discesa nell’atmosfera del pianeta, nel settembre 2017. I suoni sono creati ...

Spazio - Israele : prima missione privata sulla LUna a febbraio 2019 : Il quotidiano “Haaretz” ha reso noto che la prima missione di Israele sulla Luna partirà il 13 febbraio 2019 con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L’iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Google Lunar XC Prize per far sbarcare sulla Luna il primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso ...

Anche Israele pronta a conquistare la LUna : "AllUnaggio il prossimo 13 febbraio" : Il primo veicolo spaziale israeliano sarà lanciato nello spazio verso la Luna a dicembre. Ad annunciarlo è l'organizzazione israeliana che si occupa del progetto destinato a rafforzare le ambizioni ...

Prepariamoci a Una delle più belle eclissi lUnari della vostra vita : Dopo aver vissuto male l’eclissi totale della Nazionale italiana di calcio è giunto il momento di gustarsi un’eclissi lunare coi fiocchi. Tanto lo so che una delle domande più in voga sull’eclissi è: ma si dice eclissi o eclisse? Si possono usare entrambi. Ovviamente le più famose sono le eclissi di

Astronomia : come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla lUna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Eclissi di LUna - il 27 luglio occhi puntati al cielo. Ecco quando e come vederla : Dopo la superLuna blu di sangue di questo inverno, il nostro satellite torna a dar spettacolo. Il 27 luglio assisteremo all'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Quella sera, a partire dalle 21:30 circa la Luna sarà oscurata dal nostro pianeta per 103 minuti. Durante questo tempo, la Luna sarà di sangue, cioè prenderà un colore rossastro regalandoci un'atmosfera molto suggestiva.Sarà una notte ...

Astronomia : la LUna che nuota - in un tramonto rosso sangue [FOTO] : Questo fotomontaggio mostra un oggetto cosmico familiare – la Luna – in modo assai poco familiare. L’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek ha catturato quest’insieme di foto mentre visitava l’osservatorio Paranal dell’ESO ad alta quota in Cile, dove i cieli sono straordinariamente chiari. Qui sono state prese le fotografie di questo meraviglioso tramonto Lunare rosso sangue a intervalli di cinque secondi, che ...

Tutto pronto per il SilUna fest : Il progetto è stato concepito come punto di partenza affinché diventi negli anni una formula da arricchire di contesti con proposte, suggerimenti, eventi che possano dare slancio all'economia ...

Dramma in lUna di miele - gli sposi si scontrano lungo la teleferica : lui muore - lei è gravissima : Una luna di miele finita in tragedia , per due giovani sposi che avevano scelto di fare il viaggio di nozze in Honduras e provare anche l'ebbrezza di lanciarsi lungo il cavo di una teleferica , dotati ...

Antico Porto al chiaro di LUna. Al via gli appuntamenti "for Kids" fra laboratori e spettacoli : ... con una serie di incontri rivolti ai bambini dai 6 anni di età che prevedono l aboratori, visite guidate animate, spettacoli di burattini e marionette, caccia al tesoro con le torce e letture. Il ...

Eclissi di LUna totale il 27 luglio : accanto a Marte : Studiosi e non solo sono in fermento per l'Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo. La Luna, accanto a Marte, diventa rossa.

Montefiore : sabato "Rocca di LUna" : Fatevi trasportare da 24 personaggi e super eroi che ti porteranno in un mondo fantastico tra realtà e fantasia…Cenerentola, Ariel, Aladdin, Biancaneve, Spiderman, Superman, Batman…e tanti altri… Si ...

Napolimania : Ancelotti - ADL e la lUna di miele a Capri. Con gli stessi desideri? : La sensazione che De Laurentiis possa cercare una soluzione intermedia è forte: uno sforzo rispetto ai canoni prefissati si può fare, andare oltre i paletti che una politica attenta ma che ha portato ...

In arrivo Una spettacolare eclissi totale di LUna - la più lunga del secolo : Il cielo ci regalerà uno spettacolo mozzafiato. Un evento memorabile. Durerà un'ora e 43 minuti la super eclissi di Luna che si verificherà il 27 luglio. Un'eclissi totale, la più...