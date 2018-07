Una commissione di esperti al Coni | Sala torna a proporre l' alleanza con Torino

Tria in Commissione Bilancio : 'Obiettivo crescita - ma nessUna manovra correttiva' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato. 'Inoltre continueremo a muoverci in una direzione per ...

E45 - gestione dei flussi di traffico : Anas costitutisce Una commissione di esperti internazionali : Il pool di esperti, tutte professionalità riconosciute a livello mondiale nel campo della scienza e della tecnologia applicata alla mobilità e ai trasporti, è stato nominato martedì mattina. Il ...

Norcia - Commissione speciale sui centri Boeri e di Ancarano : se ne parla in consiglio comUnale : Norcia Su richiesta dei consiglieri comunali Gian Paolo Stefanelli, Lavinia D'Ottavio, Francesco Filippi e Francesco Battilocchi il sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha convocato in seduta ...

Differenze di qualità nei prodotti alimentari : la Commissione pubblica Una metodologia comune di prova : Il Centro comune di ricerca , JRC, , il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha elaborato una metodologia comune per consentire alle autorità nazionali di tutela dei ...

MotoGP - rubata Una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar : furto su commissione? : Una tuta ufficiale di Valentino Rossi è stata rubata a La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui il Dottore conquistò il terzo posto nel GP del Qatar 2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è stata rubata da un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un ...

Riforma esame di avvocato - al via Una commissione di studio : Nascono oggi la commissione di studio e il Comitato scientifico che si occuperanno di formulare prospettive di Riforma dell'esame di abilitazione forense. Il progetto parte da Napoli. commissione e ...

Roma - architetti : Una commissione per velocizzare le pratiche edilizie : Parole d'ordine: legalità e velocità. Così in attuazione del principio introdotto dal legislatore nazionale l'Ordine degli architetti di Roma sta organizzando una soluzione che promette di velocizzare ...

NessUna multa dalla Commissione europea - ma l’Italia resta un sorvegliato speciale : l’Italia «attualmente» rispetta il criterio del debito e per ora non si apriranno procedure per squilibri eccessivi. La buona notizia per il Paese è che la Commissione europea non chiederà di prendere provvedimenti, ma la decisione si basa sull’assunto che la Penisola continui con quanto fatto finora. Le raccomandazioni specifiche pubblicate dall’e...