Una clip di Skyscraper | il nuovo film con Dwayne Johnson

Mercato NBA – Gortat ai Clippers libera DeAndre Jordan - ma con Una trade : ecco la franchigia interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...

«Sposami - Stupido!» : il matrimonio gay diventa Una truffa. La clip esclusiva : Immigrazione, omosessualità, piccole truffe. Nel gioco degli equivoci sul quale si regge Sposami, Stupido!, al cinema dal 20 giugno, è facile ritrovare la realtà: quell’insieme, a tratti confuso, di temi caldi intorno al quale, negli ultimi anni, si è concentrata l’attenzione globale. Protagonista della pellicola, disincantata e pungente commedia francese, è un tale venuto dal Marocco. Un ragazzo eterosessuale di nome Yassine (Tarek Boudali), ...

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con Una new entry nel cast. La clip in anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...

Rita Ora pubblica il videoclip di “Girls” e Cardi B fa Una gaffe super LOL con Charli XCX : Adoriamo <3 The post Rita Ora pubblica il videoclip di “Girls” e Cardi B fa una gaffe super LOL con Charli XCX appeared first on News Mtv Italia.

The Generi di Maccio Capatonda - in esclusiva Una clip della serie Now Tv : È un assurdo e dissacrante viaggio nei Generi cinematografici e telefilmici più rappresentativi quello che Maccio Capatonda compie in The Generi, la nuova serie originale prodotta da Sky e Lotus che andrà in esclusiva dal 7 giugno su Now Tv. Ideati da Maccio con Luigi Di Capua dei The Pills, gli otto episodi che la compongono vedono il protagonista Gianfelice Spagnagatti nel tentativo di tornare a casa propria attraverso l’esplorazione di ...

Tom Cruise come un parà - si lancia da 8mila metri per girare Una scena di Mission : Impossible – Fallout. La clip è spettacolare : “Alcune Missioni non sono una scelta”. Per il lancio di Mission: impossibile – Fallout l’ultimo film d’azione con Tom Cruise (nelle sale dal 27 luglio), è stata rilasciata una scena davvero mozzafiato. Si racconta di come l’attore e la troupe si siano preparati per girare l’impressionante sequenza del lancio da alta quota, eseguito senza controfigure. L'articolo Tom Cruise come un parà, si lancia da ...

Spyro : Reignited Trilogy - Una nuova clip di gioco riporta a galla ricordi nostalgici : Spyro: Reignited Trilogy segna il ritorno di un altro mostro sacro del passato, proprio come fu per Crash Bandicoot su PlayStation 4.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Spyro, in attesa della data di lancio fissata per il 21 settembre possiamo dare un'occhiata ad una nuova clip di gioco, la quale ci da un assaggio di gameplay nella nuova veste grafica del gioco.Atteso per PS4 e Xbox One, Spyro: Reignited Trilogy si presenta con una ...

Solo : A Star Wars Story - Una clip esclusiva dal dietro le quinte : Dopo l’anteprima a Cannes, arriverà anche in Italia il 23 maggio Solo: A Star War Story. Il film spin-off dedicato agli anni giovanili dell’avventuriero stellare Han Solo è molto atteso non Solo per la sua storia originale ma anche per le ambientazioni che ripiomberanno nelle atmosfere più classiche di Guerre Stellari. Ecco quindi che qui sopra è disponibile in esclusiva una clip che illustra gli aspetti salienti di tutto il lavoro ...