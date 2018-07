Una breve storia dei rapporti della Lega con i fascisti di Lealtà e Azione

Samsung brevetta Una fotocamera biometrica migliore di iPhone X - : Attualmente nel mondo Android solo Find X di Oppo e Xiaomi Mi 8 Explorer sono gli unici terminali del robottino verde dotati di un riconoscimento del volto 3D simile a quello che Apple ha introdotto ...

Prima prova maturità 2018 : Una poesia di Alda Merini per il saggio breve sulla solitudine : La poesia di Alda Merini è una di quelle scelte per la Prima prova della maturità 2018 nel saggio breve, insieme ad altri brani e opere d'arte, tra cui Pirandello, Quasimodo, Hopper ed Emily Dickinson. L'esperienza dell'internamento, della malattia e dell'amore alla base dei suoi versi più belli.Continua a leggere

Marco Mengoni a Madrid tra gli ospiti del concerto di FUnambulista : a breve il ritorno con il nuovo album? : Marco Mengoni a Madrid per un concerto del cantante spagnolo Funambulista! Il cantante di Ronciglione, attualmente in pausa dopo due anni trascorsi in tour, sarà ospite di Funambulista (al secolo, Diego Cantero) che terrà un concerto evento il prossimo 12 luglio al Noches del Botanico di Madrid. Inoltre, ironia della sorte, tra gli ospiti del concerto di Funambulista, anche India Martinez, cantante e modella spagnola con cui Marco Mengoni ha ...

Euro - breve storia di Una necessità futile : Fonte grafici: Banca d’Italia Sarà anche vero che l’Euro è “indispensabile” (Paolo Savona dixit) ma non tutto è necessario sempre. brevemente, mi piacerebbe chiarire che se oggi l’Euro è probabilmente indispensabile – nel senso che liberarcene potrebbe costarci molto caro – sicuramente non fu così in passato, anzi nulla fu più futile e quindi meno necessario, della decisione di entrare a far parte della moneta ...

A breve via ai lavori al Molo Beverello ci sarà Una nuova stazione marittima : Tra qualche settimana saranno appaltati i lavori per la realizzazione della nuova stazione marittima al Molo Beverello di Napoli, lavori che dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. Lo ha reso ...

Tom Ellis di Lucifer stuzzica i fan con Una nuova foto : il futuro della serie si saprà a breve? : L'impazienza dei fan è messa a dura prova da Tom Ellis di Lucifer. L'attore gallese ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui allude a qualche novità all'orizzonte. Già nelle ultime settimane, il cast e gli showrunners della serie hanno stuzzicato i fan con una serie di messaggi e tweet sui social network. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione sul futuro della serie e se c'è speranza di salvare Lucifer. Dopo la messa ...

JOHNNY DEPP È MALATO?/ Foto choc pubblicata da Una fan : colpa dello stress? A breve sarà in Italia... : JOHNNY DEPP è MALATO? Foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano è apparso magrissimo e irriconoscibile a San Pietroburgo dopo un'immagine pubblicata su Instagram(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:49:00 GMT)

Salah - il presidente d'Egitto : 'Torni a breve - è Una stella dell'Egitto'. Momo : 'Sono un lottatore' : Il Ministro dello Sport, Khaled Abd Elaziz, su Facebook ha fatto sapere che 'ora Salah ha bisogno di cure per due settimane'. ' Ho passato una notte difficile , ma io sono un lottatore. Nonostante ...

Dopo Una breve attesa - anche il codice kernel di OnePlus 6 è stato reso pubblico : Dalla sua presentazione ufficiale, OnePlus 6 è stato sulla bocca di tutte le testata giornalistiche per i meritati elogi ma anche alcune pecche. Una di queste viene ora colmata con il rilascio, finalmente, pubblico del codice sorgente del kernel! L'articolo Dopo una breve attesa, anche il codice kernel di OnePlus 6 è stato reso pubblico proviene da TuttoAndroid.

Scontro sui brevetti - Apple e Samsung di nuovo in tribUnale : (Foto: Getty Images) Non finisce la diatriba legale tra Apple e Samsung. I due giganti tech sono tornati uno di fronte all’altro in tribunale. Sono passati sette anni dalla prima volta in cui le aziende si sono fronteggiate in una causa, ossia da quando Steve Jobs accusò l’azienda sudcoreana di aver copiato l’iPhone. Ora, come riferisce la Bbc, i principali produttori di smartphone al mondo si troveranno di nuovo di fronte in un’aula ...

RAGE 2 : trapela in rete quella che sembra essere Una versione breve del trailer di annuncio : AGGIORNAMENTO:Come riportato poco fa da Dualshockers, sembra che una versione breve del trailer dell'annuncio di RAGE 2 sia trapelata su YouTube.Il video mostrerebbe solo una parte di quello che vedremo più tardi nella giornata di oggi e, in ogni caso, non c'è alcun gameplay di cui parlare. È solo un trailer cinematografico.Read more…