Un uomo tenta di aggredire il ministro della Salute Grillo in visita a Napoli

Napoli - paura per il ministro Grillo : uomo tenta di aggredirla - salvata dalla scorta : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è ...

Olanda - un uomo dà fuoco al furgone : le immagini dell’attentato contro il giornale De Telegraaf : Alle 4 di notte di martedì 26 giugno si è verificato un attentato contro la redazione di Amsterdam del quotidiano De Telegraaf. Nel video, registrato dalle telecamere a circuito installate di fronte al giornale, si vede uno degli attentatori lanciare qualcosa all’interno del furgone (probabilmente del materiale esplosivo) che subito prende fuoco. Il veicolo era stato lanciato contro il palazzo che ospita il quotidiano olandese. ...

Un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio del rapper XXXTentacion : La polizia ha arrestato un uomo in relazione all’omicidio del rapper XXXTentacion, ucciso lunedì a Deerfield Beach, in Florida. Il sospettato si chiama Dedrick Deconchay Williams, ha detto la polizia della contea di Broward, ed è accusato di omicidio di primo grado, The post Un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio del rapper XXXTentacion appeared first on Il Post.

Casola - Avvicinano un camioncino e tentano la rapina : uomo salvato dalla figlia. Malviventi in fuga : ... condannati i tre giovani pistoleri Pompei - Violenza in famiglia alla base del ferimento di padre e figlio Castellammare - Stanziati 20mila euro per gli eventi estivi: sette notti di spettacoli per ...

Verona - 7 agenti per tentare di fermare un solo uomo (che scappa aggrappandosi a un’auto) : In un video apparso in rete si vedono diversi agenti affrontare un solo uomo che ha anche tentato una rocambolesca fuga aggrappato a un’auto di passaggio. Successivamente l’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di lesioni finalizzate alla resistenza. Era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Attentato a Liegi un uomo spara contro due agenti della polizia : Ieri mattina c'è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio. Secondo la ricostruzione fatta sul quotidiano Soir, a sparare è stato un uomo che durante un controllo da parte della polizia è riuscito a disarmare uno degli agenti e a impossessarsi della sua arma di ordinanza. Ed é così che è iniziato il conflitto a fuoco nei pressi del Cafè des Augustins, che si trova proprio al centro della città. L'uomo era da poco uscito dal carcere e portava con ...

Alice Rohrwacher - Lazzaro Felice/ "Un modo di definire un povero uomo che si accontenta…” (Festival di Cannes) : Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice acclamato al Festival di Cannes 2018 con dieci minuti di applausi dopo la proiezione: la storia vera di un gruppo di contadini.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:09:00 GMT)

Attentato a Parigi - uomo accoltella passanti : un morto - assalitore ucciso : I poliziotti hanno ucciso l’assalitore, nel pieno centro della capitale francese, mentre gridava ««Allah Akbar»: un morto, oltre l’aggressore, e due feriti gravi

Sparatorie nel Vibonese : un morto e 4 feriti/ Ultime notizie : attentatore in fuga a piedi - è caccia all’uomo : Sparatorie nel Vibonese: un morto e 4 feriti. Pomeriggio di pura follia in Calabria, dove un uomo è in fuga a piedi dopo aver aperto il fuoco, ignote le generalità.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:45:00 GMT)

Tenta suicidio sulla statale 7bis : uomo salvato dalla Stradale : Un uomo 50enne della provincia di Caserta ha Tentato il suicidio lanciandosi tra i mezzi pesanti in transito sulla strada statale 7bis variante Nola-Villa Literno, nel territorio del Comune di Caivano.

Chi è Giancarlo Giorgetti - aspirante premier leghista e uomo delle nomine che non denunciò il tentativo di corruzione di Gianpiero Fiorani : “Un nome terzo per il Governo Lega-M5S? Io voterei Giorgetti. Metterei lui che è persona equilibrata e capace, che si intende di economia”. Parola di Umberto Bossi, uno che Giancarlo Giorgetti, il cui nome rimbalza in questi giorni in tutti i totonomi, lo conosce bene. Del resto sono più di 20 anni che muove le leve nel retrobottega del Carroccio, sopravvivendo a tutti i cambi di pelle del partito. Politico di lungo corso, di quelli che si ...

Torino - uomo uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio : Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'...