Un diploma per Martina | la ragazza morta prima della Maturità

Per M.S.A. il decreto dignità non tutela i diplomati magistrali : Dopo diversi mesi dalla sentenza dello scorso dicembre da parte del Consiglio di Stato che ha escluso dalle GAE i diplomati magistrali con titolo conseguito ante 2001/2002, qualche giorno fa, il 2 luglio, il Ministero dell'Istruzione risponde con il decreto dignità. Tuttavia, tale provvedimento non offre alcuna soluzione concreta ai circa 50.000 diplomati magistrali.

Docenti Gae e laureati in Scienze formazione primaria in presidio al MIUR. Malpezzi : 'Rinvio diplomati magistrali danno per tutti' : ...per questa ragione lo Snals Confsal ha già chiesto un incontro al ministro dell'Istruzione e della Ricerca e alle Commissioni Parlamentari competenti "nell'intento di trovare una soluzione politica ...

La storia di Laurent Simons - il bambino di 8 anni già diplomato e pronto per l’università : Laurent Simons è nato in Belgio da papà belga e mamma olandese e, secondo quanto raccontano i suoi genitori, si è diplomato con dieci anni di anticipo. Con un quoziente intellettivo di 145, il ragazzino sarebbe già pronto a iniziare gli studi universitari.Continua a leggere

Scuola - diplomati magistrali “salvi” per 120 giorni : il governo congela il licenziamento. I prof : “Non basta” : Tutto rinviato per i diplomati magistrali che, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Il governo, ieri, con il decreto dignità ha congelato la situazione dei 5.600 insegnanti che avevano già ricevuto la cattedra a tempo indeterminato (con riserva) e degli altri 45mila che rischiano di essere depennati dalle Gae (Graduatorie a esaurimento, ndr), perdendo ogni speranza d’assunzione. A ...

Dal Cdm altri 120 giorni per i diplomati magistrali : I diplomati magistrali attendevano con estremo interesse la riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato il decreto dignità. In gioco c'è la ripresa del lavoro a settembre il diritto di sapere se potranno mantenere le cattedre anche per il prossimo anno scolastico. Al termine della riunione del Cdm è stato lo stesso

No - Papa Francesco non ha dato l’immunità diplomatica a un prete pedofilo per evitargli la prigione : (Foto: Franco Origlia/Getty Images) A volte il racconto delle notizie lascia un certo margine di discrezionalità alla narrazione. In altre occasioni, invece, le vicende vengono storpiate al punto da diventare a tutti gli effetti delle bufale. L’ultimo esempio, almeno in ordine cronologico, è la vicenda di Monsignor Carlo Alberto Capella, il diplomatico della Città del Vaticano appena condannato a 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa ...

Nessun concorso selettivo per i diplomati magistrali : lettera : Per immettere in ruolo i diplomati magistrali non occorre Nessuna selezione. Ciò in virtù della natura abilitante del titolo e dell'enorme esperienza acquisita sul campo. Questo il senso di una lettera che ci è giunta in redazione. A dire la verità, quanto scrive il mittente sta girando con un post su tutti i gruppi fb

Graduatoria unica per i diplomati magistrali : Una Graduatoria unica in cui inserire precari storici e diplomati magistrali in possesso di una cautelare. Si tratta di un'ipotesi formulata da Fabio Rampelli di Fdi. Il vice-presidente della Camera la espone in una intervista rilasciata al portale Tecnica della Scuola. In questo modo si potrebbe risolvere il problema della supplentite e porre fine alla

Crisi diplomatica del Golfo - Italia per il dialogo tra le parti : 3 La Crisi diplomatica del Golfo non passa in secondo piano nel panorama internazionale. Non passa in secondo piano neppure in Italia, dove ogni giorno si parla soprattutto di flussi migratori, azioni di contrasto, favorevoli e contrari a misure più o meno drastiche per governare il fenomeno. A maggior ragione nel giorno dell'arrivo dello sceicco Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani. Lo sceicco è vice premier del Qatar e ...

Donnarumma - fa l'esame di Maturità/ Milan - niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” : Donnarumma, fa l'esame di Maturità: niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” del Milan. Cosa è cambiato rispetto all'estate scorsa e al rinvio che fece tanto discutere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 05:02:00 GMT)

Tennis - Becker invoca l'immunità diplomatica per evitare il crac : «Onori diplomatici a me», scriveva Becker su Twitter ad aprile, «sono stato nominato dalla Repubblica centrafricana ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue». Il tre volte vincitore di Wimbledon ...

Boris Becker invoca l'immunità diplomatica per evitare la bancarotta : In virtù del suo ruolo di ambasciatore per lo sport e la cultura nell'Unione europea della Repubblica Centrafricana a partire dall'aprile di quest'anno, i legali dell'ex fenomeno del tennis oggi ...

Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni : L’ex tennista tedesco Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni dopo che nel giugno 2017 era stato condannato per non aver pagato un grosso debito con una banca britannica. Dallo scorso aprile, Becker è The post Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni appeared first on Il Post.

IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE diplomaTICO-CONSOLARE E' UNA NECESSITA' ANCHE PER LE PMI CHE ESPORTANO : Ferdinando Nelli Feroci, ha evidenziato che lo studio non solo giunge in un momento di significativi mutamenti geopolitici che richiedono sempre più impegno e investimenti in politica estera, ma ha ...