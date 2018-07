Un allenatore thai

GROTTA THAILANDIA : 8 RAGAZZI SALVATI/ Ultime notizie soccorsi : i parenti dei giovani "assolvono" l'allenatore : THAILANDIA, Ultime notizie sui soccorsi nella GROTTA: 8 già in salvo, domani ultimi 4 RAGAZZIni e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:12:00 GMT)

Thailandia - salvi 8 ragazzi. Ne restano 4 oltre all'allenatore : domani i soccorsi : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - prosegue il recupero dei ragazzi nella grotta : parla la zia dell’allenatore : Seconda giornata di recupero in Thailandia, dove si sta procedendo a salvare i 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang insieme al loro allenatore. Quest’ultimo pare essere molto provato, sentendo su di sé la responsabilità dell’accaduto e della salute dei piccoli calciatori. A descrivere la situazione, la zia dello stesso Ek, il coach 25enne. “Una persona buona, educata, che adora i suoi ragazzi e di cui le mamme si ...

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri quattro ragazzi. Ancora quattro e l’allenatore da salvare” : quattro ragazzi del secondo gruppo sono fuori dalla grotta di Tham Luang Nang, in Thailandia. Dopo il primo salvataggio di ieri che aveva salvato quattro baby calciatori dei “Wild Boar” (“Cinghiali” o “Cinghialotti”), attualmente ne rimangono Ancora quattro più l’allenatore da salvare. La speranza espressa dai soccorritori è di far uscire l’intero...

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri tre ragazzi. Ne rimangono ancora cinque e l’allenatore da salvare” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese questa mattina intorno alle 6 italiane, tre ore in ritardo rispetto al programma a causa del maltempo. Di oggi sono già tre i ragazzi salvati, mentre ne rimangono ancora cinque intrappolati più l’allenatore....

THAILANDIA - LIBERATI ALTRI 2 RAGAZZINI IN GROTTA/ Ultime notizie salvataggio : ne restano 6 e l'allenatore

Thailandia - recuperati i primi quattro bambini. Oggi si spera per gli altri otto e per l’allenatore : quattro su tredici sono fuori: l’eterna prigionia nella grotta Tham Luang non è ancora finita, ma ieri «abbiamo fatto il nostro capolavoro», ha detto il capo dei soccorsi. Restano otto giovani calciatori da ripescare, assieme al loro allenatore: un blitz che era stata etichettato “il D-day” è stato messo in sospeso per almeno dieci ore per ricarica...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Oggi gli altri otto e l’allenatore : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 baby calciatori e del loro allenatore dalla grotta : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro alle...