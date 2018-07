Ufficiale la data di uscita per Darksiders 3 a novembre 2018 su PC | PS4 e Xbox One

I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 da settembre - Ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione : Stanno per debuttare I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1. È in arrivo la seconda stagione dell'amata fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Secondo i palinsesti Rai, i telespettatori potranno vedere i nuovi episodi già da settembre. Confermati nel cast, i protagonisti che hanno portato al successo la prima stagione, tra cui Alessandro Gassmann, Tosca D’Acquino e Carolina Crescentini. Non mancheranno nuovi ingressi ad animare la ...

Ufficiale la data di messa in onda di You : la serie con Penn Badgley e Shay Mitchell arriverà in Italia? : Un piccolo poster ha reso Ufficiale la data di messa in onda di You. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della nuova serie tv thriller che mette insieme l'amato protagonista di Gossip Girl e la sexy mora di Pretty Little Liars e adesso c'è finalmente qualche novità sulla programmazione Usa e non solo. Penn Badgley e Shay Mitchell saranno tra i protagonisti della serie Lifetime che debutterà il prossimo 9 settembre negli Usa. Una storia ...

È Ufficiale : Darksiders III ha una data d'uscita : Andando a confermare gli insistenti rumor che si sono diffusi nel pomeriggio, THQ Nordic ha annunciato la data d'uscita di Darksiders III, che sarà disponibile il 27 novembre 2018 per PC, PS4 e Xbox One.[news in fase di elaborazione] Read more…

Chicago Fire 5 e Chicago Med 2 al via su Italia1 : Mediaset annuncia la data Ufficiale di messa in onda : Dopo tanta attesa, con la fine dei Mondiali di Russia 2018 finalmente arrivano le prime tv anche su Italia1. Chicago Fire 5 e Chicago Med 2 sono le serie che la rete giovane di casa Mediaset ha in programma per le prossime settimane e fino a fine estate. L'appuntamento con le due serie sorelle è previsto per il 18 e 20 luglio prossimo su Italia1. Ad aprire le danze sarà Chicago Fire 5 insieme al comandante Boden, i tenenti Casey e Severide e ...

Il Paradiso delle Signore “daily” in onda da settembre : Ufficiale data e orario della programmazione : Il Paradiso delle Signore si prepara per la nuova versione daily che ormai è in lavorazione e terrà compagnia al pubblico, volente o nolente, per ben 180 puntate. Una soap che andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai1 e la stessa rete ha confermato che farà parte del nuovo volto della rete che si districherà tra una versione ridotta de La Vita in Diretta e il nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Sarà proprio al centro che si ...

Ufficiale Non Dirlo al Mio Capo 2 su Rai1 da settembre con Lino Guanciale : data di messa in onda e programmazione : Lino Guanciale torna con Non Dirlo al Mio Capo 2 su Rai1, è Ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione. Dopo oltre due anni di attesa, la fiction con Vanessa Incontrada protagonista ha finalmente trovato la sua collocazione nell'affollato palinsesto della rete italiana. Inizialmente prevista per primavera, al termine di Don Matteo 11, Non Dirlo al Mio Capo 2 è slittato a data da destinarsi in autunno. Oltre questa, le fan di ...

Data Ufficiale per L’Amica Geniale su Rai1 a novembre : primi dettagli sulla programmazione : Dopo la presentazione dei palinsesti arriva la Data ufficiale per la messa in onda de L'Amica Geniale su Rai1. La fiction, che porterà sul piccolo schermo la storia dell'amicizia di Elena e Lila, è prevista per il prossimo autunno e, in particolare, a novembre. La serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia Production, sbarcherà nel ...

I Medici 2 - lorenzo il magnifico : c’è la data Ufficiale! Ecco quando inizia - trama - cast e tutte le anticipazioni : I Medici 2 quando inizia? In realtà la prima novità che vi segnaliamo è quella relativa al titolo della seconda stagione. Il titolo ufficiale, infatti, sembrerebbe essere i Medici, lorenzo il magnifico. Vediamo insieme trama, cast e tutte le anticipazioni sulla seconda stagione dell’amatissima fiction tv. Sono in molti a voler sapere quali aspetti storici verranno approfonditi e romanzati e su quali personaggi ci si concentrerà. Da tempo, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - ora c'è anche la data dell'annuncio Ufficiale : Non si placano le voci sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus . Anzi, i quotidiani sportivi spagnoli rilanciano che CR7 , tramite i suoi collaboratori, starebbe cercando casa a Torino già da ...

Ufficiale la data di messa in onda del concerto di Cesare Cremonini su Rai2 : a luglio “Una notte a San Siro” : A pochi giorni dal termine del suo tour negli stadi a supporto dell'ultimo album, arriva il concerto di Cesare Cremonini su Rai2 con lo speciale dal titolo "Una notte a San Siro". Rai2 e Rai Radio2 dedicano in simultanea una serata evento a uno dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana contemporanea, passato dall'esperienza della boyband Lunapop alla canzone d'autore affermandosi in pochi anni come uno dei cantautori più ...

Annunciata la data di lancio di Dakar 18 - il rally game con licenza Ufficiale : Se siete appassionati di rally dovete saper che Dakar 18, il rally game con licenza ufficiale, è in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Come possiamo vedere dal comunicato ufficiale riportato di seguito il gioco è atteso per l'11 settembre 2018, mentre ecco qui di seguito ulteriori dettagli sul gioco:"Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita ufficiale dell'atteso simulatore rally Raid Dakar 18. Il ...

CONCORSO INPS 2018 - BANDO 967 FUNZIONARI/ Gazzetta Ufficiale - ultime notizie : oggi online data prove selettive : CONCORSO INPS 2018, 967 FUNZIONARI (consulenti di protezione sociale): pubblicata oggi, martedì 3 luglio 2018, la data delle prove, le ultime notizie.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Ufficiale la data Amazon Prime Day 2018 il 16 luglio : 1 milione di offerte - eventi in città e più ore di sconti : Oggi 3 luglio l'esatta data Amazon Prime 2018 è stata annunciata ufficialmente. Sarà lunedì 16 luglio l'appuntamento da segnare in calendario per una nuova giornata di shopping sfrenato che durerà, anziché 24 ore, ben 36. La vetrina speciale per l'evento estivo è stata già pubblicata sullo store di Jeff Bezos ma ecco le Prime anticipazioni sulle offerte in arrivo, per quantità e tipologia. Intanto va detto che noi di OM-OptiMagazine avevamo ...

Poldark su Canale 5 a Mondiali finiti? Rivelata la data Ufficiale di messa in onda della prima stagione : Ritmo incalzante, paesaggi mozzafiato e una storia d'amore tormentata, sono questi i punti forti di Poldark la serie tv inglese targata BBC che sta per debuttare nel prime time di Canale 5 con gli episodi della prima stagione. Dopo il successo di Victoria, la rete ammiraglia Mediaset punta nuovamente sulla serialità inglese alla domenica sera. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la prima stagione di Poldark su Canale 5 dovrebbe ...