UFFICIALE JUVENTUS | CRISTIANO RONALDO PRESO! CR7 E' BIANCONERO!

calcioline

: Ronaldo-Juve: tutto fatto! Annuncio ufficiale a breve: al Real 105 milioni di euro - Gazzetta_it : Ronaldo-Juve: tutto fatto! Annuncio ufficiale a breve: al Real 105 milioni di euro - romeoagresti : UFFICIALE: #CR7 è un nuovo giocatore della #Juventus // OFFICIAL: @Cristiano is a new Juventus player ???????… - DiMarzio : Il #RealMadrid annuncia il trasferimento di #CR7 alla #Juventus ?? -

(Di martedì 10 luglio 2018) Tutti si aspettavano che la società di corso Galileo Ferraris ufficializzasse il colpo dopo la finale dei campionati del Mondo in svolgimento in questi giorni in Russia e invece ecco arrivare la ...