ufficiale | in arrivo il reboot di Mortal Kombat - Best Movie

Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della serie per una seconda stagione : L'arrivo di Good Girls su Netflix coincide con l'ufficializzazione da parte di NBC del rinnovo per una seconda stagione della serie a metà tra dramma e commedia tutta al femminile. Nata come dramedy di metà stagione e interpretata da Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman (tra i co-protagonisti Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard), la serie ha debuttato all'inizio dell'anno su NBC ottenendo una media ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Halilovic : Alen Halilovic è ufficialmente un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero sul proprio sito. “Ac Milan – si legge – comunica di aver acquisito dall’Amburgo a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2021”. Halilovic, croato di 22 anni, ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Las ...

Milan - ufficiale l'arrivo di Halilovic : ANSA, - MilanO, 7 LUG - Alen Halilovic è ufficialmente un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero sul proprio sito. "Ac Milan - si legge - comunica di aver acquisito dall'Amburgo a titolo ...

Sensuali sirene nel video ufficiale di Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande - con un secondo in arrivo : Ha fatto il suo debutto online il video ufficiale di Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande, nuovo duetto tra la rapper e la popstar americane ormai amiche di lunga data. La canzone fa parte del nuovo album di Nicki Minaj, intitolato Queen, in uscita il 10 agosto, e vede la partecipazione della cantante di No Tears Left To Cry, a sua volta in procinto di rilasciare il nuovo album di inediti Sweetener a luglio. Come avevano già anticipato i ...

Calciomercato Sassuolo - l'arrivo di Boateng è ufficiale : Sassuolo - Kevin-Prince Boateng è un giocatore del Sassuolo . Ad annunciare l'avvenuto trasferimento del centrocampista tedesco naturalizzato ghanese, è stato il club neroverde attraverso un ...

Calciomercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

Calciomercato Lazio - si complica la trattativa per Acerbi. ufficiale l'arrivo di Proto : Durmisi, Sprocati e Berisha sono stati i primi tre rinforzi ufficializzati dalla Lazio, che continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ...

Milan - ufficiale l'arrivo di Halilovic : Il croato arriva a costo zero con una percentuale su una futura rivendita da corrispondere all'Amburgo

Inter - ufficiale l’arrivo di Asamoah : L‘Inter comunica di aver perfezionato il contratto con Kwadwo Asamoah, il giocatore ghanese vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ad Accra il 9 dicembre 1988, Asamoah arriva in nerazzurro dopo aver vestito le maglie di Udinese e Juventus, oltre a quella della Nazionale ghanese. Asamoah ha collezionato sinora un totale di 69 presenze e 4 reti con la Nazionale del suo paese con cui ha conquistato un terzo bronzo nel ...

Inter - ufficiale l’arrivo di De Vrij : ecco quanto guadagnerà : Il difensore olandese - nella passata stagione alla Lazio - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Per lui un contratto quinquennale. L'articolo Inter, ufficiale l’arrivo di De Vrij: ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - ufficiale l’arrivo di Castro : la formula non è quella “attesa” : Lucas Castro arriva a Cagliari dal Chievo Verona, il club sardo si è accaparrato il centrocampista richiesto da Maran Il Cagliari ha acquistato il centrocampista del Chievo Verona, Lucas Castro. La formula, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, non prevede l’inserimento di Ionita nell’affare, il quale dunque resterà alla corte di mister Maran. Ecco il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio annuncia ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Politano : i dettagli : Matteo Politano è un nuovo calciatore dell’Inter, arriverà dal Sassuolo, club con il quale ha fatto molto bene nelle ultime stagioni Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è stata data dalla società nerazzurra con una nota sul suo sito; l’attaccante classe 1993 arriva con la formula dell’acquisizione dal Sassuolo a titolo temporaneo con diritto di opzione. ...

Calciomercato Lazio : ufficiale l’arrivo di Sprocati : Mattia Sprocati è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il club biancoceleste comunica di aver acquisito a titolo definitivo l’attaccante, proveniente dalla Salernitana. Il giocatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale.L'articolo Calciomercato Lazio: ufficiale l’arrivo di Sprocati sembra essere il primo su CalcioWeb.