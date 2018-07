Ufficiale | Cristiano Ronaldo è della Juventus | un colpo da 105 milioni E quanti trofei?

gqitalia

: ?? UFFICIALE - @Cristiano #Ronaldo è un nuovo giocatore della @juventusfc ???? #UCL - UEFAcom_it : ?? UFFICIALE - @Cristiano #Ronaldo è un nuovo giocatore della @juventusfc ???? #UCL - romeoagresti : UFFICIALE: #CR7 è un nuovo giocatore della #Juventus // OFFICIAL: @Cristiano is a new Juventus player ???????… - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo alla Juve: ufficiale l'affare del secolo. Al Real 105 milioni di euro -

(Di martedì 10 luglio 2018) Martedì 10 luglio 2018 sarà ricordato come la giornata dei Fenomeni, anche se per l’Italia è meglio usare il singolare. Allargando invece lo sguardo, nella mattinata in cui LeBron James firma il suo quadriennale da 154di dollari con i Los Angeles Lakers, nel caldo pomeriggio italiano arriva l’ufficialità alla notizia più attesa:è un nuovo giocatore. La svolta è firmata dal Real Madrid, che ha diffuso un breve comunicato in cui sottolinea come il giocatore abbia chiesto al club di accettare l’offerta avanzata dalla società bianconera: 105di euro per il cartellino del portoghese cinque volte Pallone d’Oro. Da capire invecesoldi (tanti) finiranno nelle tasche di Jorge Mendes, procuratore del re di Madeira e di Cancelo, altro lusitano già acquistato dallacon 40di euro che finiranno nelle ...