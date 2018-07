Ufficiale | Cristiano Ronaldo è bianconero

Cristiano Ronaldo passa alla Juve - è Ufficiale : un affare da 112 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto l'accordo col Real Madrid per l'...

Juventus - Ufficiale : Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2022 : Juventus, UFFICIALE- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. A confermarlo un comunicato UFFICIALE della Juventus, il quale ha annunciato ufficialmente il passaggio in bianconero del talento portoghese. La presentazione è fissata per lunedì 16 luglio. COMUNICATO UFFICIALE JUVE “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il comunicato Ufficiale del club bianconero : La Juventus ha piazzato il colpo Cristiano Ronaldo, il portoghese e’ ufficialmente un giocatore bianconero. Lo comunica il club della famiglia Agnelli che con una nota annuncia di aver raggiunto l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore portoghese “a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarieta’ previsto dal ...

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus - un colpo da 105 milioni. E quanti trofei? : Martedì 10 luglio 2018 sarà ricordato come la giornata dei Fenomeni, anche se per l’Italia è meglio usare il singolare. Allargando invece lo sguardo, nella mattinata in cui LeBron James firma il suo quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, nel caldo pomeriggio italiano arriva l’ufficialità alla notizia più attesa: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. La svolta è firmata dal Real Madrid, che ...

Calciomercato - Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...