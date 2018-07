Ue : Savona - uscita da euro? Potrebbero decidere altri per noi - tenersi pronti : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Mi dicono, tu vuoi uscire dall’euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione e’ di essere pronti a ogni evenienza”. Lo ha detto il ministro Paolo Savona rispondendo alla domande nel corso dell’audizione in commissione Affari Ue al Senato. “Una delle mie case, Banca d’Italia, mi ha insegnato a essere pronti non ad ...

Ministro Savona e l’uscita dall’euro : “Bisogna essere pronti a ogni evento - potrebbero essere altri a decidere” : È necessario “essere pronti ad ogni evento”, anche all’uscita dell’euro, e lo insegna “una delle case che ho frequentato, la Banca d’Italia“. Parola del Ministro per gli Affari europei Paolo Savona, che ha parlato in audizione alle commissioni di Camera e Senato che si occupano di politiche Ue. Una posizione, quella dell’economista, che non rappresenta una sorpresa, anzi: si ricorderà che un mese e mezzo fa ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Il ministro Savona : «Dobbiamo essere pronti a tutto - anche all’uscita dall’euro» : Il ministro avverte: «Sull’Italia c’è il rischio che qualcun altro decida per noi». Alla Bce «pieni poteri sul cambio». Il ministro andrà da Draghi: «Lo statuto Bce uno dei punti fondamentali»

Paolo Savona : 'Uscita dall'euro - c'è il rischio cigno nero' : Uscita dall'euro ? Dobbiamo essere pronti a tutto. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei spiega che 'potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere ...

Savona : 'Uscita da euro? c'è il rischio cigno nero' : "Mi dicono tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere . La mia posizione e' di essere pronti a ogni evenienza". Così il ministro per gli Affari ...

Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : ... insistendo di essere d'accordo con il collega dell'Economia Giovannni Tria e che il punto 'sono gli investimenti'. Savona ha ribadito che 'non esiste alcun piano B', ma si è rifiutato poi di ...

Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : 'Non esiste un piano B, né ho mai proposto l'uscita dall'euro'. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera.

Savona nel 2016 : "Ho parlato con Di Maio dell'uscita dall'euro" - Video : Da quanto tempo si conoscono il professo Paolo Savona e Luigi Di Maio? Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di recente di conoscere il Ministro dell’Economia designato dal contratto di governo con la Lega solo da poche settimane, ma in realtà non sarebbe così. Spunta infatti un Video diventato virale tramite i social network e nel quale il professor Savona ammette di aver parlato con Di Maio dell’uscita dall’euro. La dichiarazione è ...

Accettare Savona al Tesoro significava firmare l'uscita dell'Italia dall'Euro : Raccolgo l'invito implicito nell'editoriale di Lucia Annunziata e provo qui a chiarire alcuni punti sugli aspetti economici di questa crisi istituzionale che nasce dal rifiuto di Mattarella di nominare Savona a ministro del Tesoro. Punti che devono essere tenuti a mente per orientarsi nel dibattito, e a mio parere punti fissi, incontrovertibili. Sono un'economista di professione, ma cercherò di spiegarmi con metafore che facciano capire i ...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...