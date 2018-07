Ue | Gros | ‘cigno nero’ non esiste | nessuno pensa a buttare fuori Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Milano, 10 lug. (AdnKronos) – “Questo cigno nero è un tentativo di giustificare l’idea che bisogna prepararsi all’uscita dall’euro. Ma gli altri non possono ‘’ l’dall’euro.non ci ha maito! Questo cigno non”. Così l’economista Daniel, direttore del Centro for European Policy Studies, commenta con l’AdnKronos il rischio paventato dal ministro per gli Affari Europei Paolo Savona dell’uscita dall’euro paventato come un ‘cigno nero’, ovvero come uno choc straordinario, un evento del tutto improbabile e non prevedibile che può tuttavia materializzarsi. L'articolo Ue:, ‘cigno nero’ nonMeteo Web.