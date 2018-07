Ue | Bernini | governo dica verità su euro

Governo. Bernini - stop annunci vuoti : Come in altre occasioniil vicepremier sbaglia i conti e sarà Tria a spiegarglielo.Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il2018 non potranno essere approvate nuove leggi di ...

Governo. Bernini - stop annunci vuoti : Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il 2018 non potranno essere approvate nuove leggi di spesa, quindi niente reddito di cittadinanza e niente flat tax. Ma siamo certi che ...

Governo : Bernini - FI - - gara di annunci vuoti - ministri lavorino invece di stare sui social : Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il 2018 non potranno essere approvate nuove leggi di spesa, quindi niente reddito di cittadinanza e niente flat tax. Ma siamo certi che ...

Governo : Bernini - prospettive cupe con gara di annunci vuoti : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘A corto di idee e di proposte fattibili (del contratto non c’è più traccia) nel Governo è una gara aperta a chi la spara più grossa”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Oggi -aggiunge- Di Maio lancia l’annuncio del taglio, imminente dice lui, delle pensioni d’oro con cui saranno aumentate quelle minime. Come in altre occasioni il vicepremier ...

Bernini : "Incalzeremo nuovo governo. Tempo della propaganda è finito" : ... e sottolinea le differenze: "Forza Italia è per l'abbattimento della pressione fiscale, per liberare le forze delle imprese e delle famiglie, per rilanciare l'economia. Non siamo per il ritorno all'...

Governo - Bernini - FI - : urgente ridare parola a italiani - : inevitabile e urgente ridare la parola agli elettori. Gli italiani devono poter tornare al più presto alle urne, sanando con il voto una crisi politica e istituzionale senza precedenti. E' evidente quindi che non voteremo un eventuale Governo Cottarelli. In queste settimane il presidente Berlusconi e Forza Italia hanno contribuito con ...

Governo : Bernini - servono buon senso e responsabilità : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Lo stallo politico e istituzionale non accenna a sbloccarsi anzi si arricchisce di nuove asperità che per noi è motivo di crescente e grave preoccupazione. Siamo dalla parte dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, dei risparmiatori che assistono increduli all’avvitarsi di una crisi infinita che non lascia sperare in nulla di positivo. Facciamo appello al buon senso e alla ...

Governo : Bernini - contratto penalizza fasce più deboli - Lega dica no : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Più si legge il contratto del nascente Governo e più si scopre la sua inadeguatezza e, qualora venisse davvero applicato attraverso norme di legge, il danno che potrebbe apportare anche alle fasce più deboli della popolazione”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “è il caso, ad esempio, delle persone diversamente abili per le quali Di Maio annuncia ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Governo - Bernini (FI) : “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento - esercita già una leadership assoluta” : Ospite a Otto e mezzo, il programma in onda su La7 condotto da Lilli Gruber, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, è tornata sul tema della eleggibilità di Silvio Berlusconi: “Berlusconi non ha certo bisogno di entrare in Parlamento per affermare la sua leadership, che esercita già in modo assoluto“. Video da La7 L'articolo Governo, Bernini (FI): “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento, esercita ...

Governo : Bernini - no discriminazioni su milioni di voti di Fi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Da più di due mesi Forza Italia, in leale collaborazione con gli alleati di centrodestra, è pronta a formare un Governo eletto dagli italiani, capace di rispondere ai bisogni del Paese. Non accetteremo comunque discriminazioni o pregiudizi su di noi o sui milioni di voti che noi rappresentiamo”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg1. L'articolo ...

