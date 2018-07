Twitter | una purga da un milione di account al giorno per battere odio e fake news

Guild Wars 2 : due sviluppatori sono stati licenziati per una lite su Twitter : A causa di una lite piuttosto accesa che ha avuto luogo su Twitter e che ha coinvolto anche alcuni utenti, ArenaNet ha deciso di sollevare dal loro incarico due suoi sviluppatori implicati in tale lite sul celebre social network, riporta VG247.I due ormai ex sviluppatori dello studio si chiamano Jessica Price e Peter Fries e ricoprivano rispettivamente i ruoli di narrative writer e content creator del gioco. In seguito al diverbio su internet ...

Famous in Love 3 ci sarà? Bella Thorne contro tutti su Twitter : “Avrei preferito una telefonata” : Famous in Love 3 ci sarà? Il pubblico se lo chiede ormai da quasi due mesi e, stranamente, non ha ancora ottenuto una risposta ufficiale a riguardo. Il rinnovo per una seconda stagione arrivrò quasi subito dopo il debutto della prima mentre per questa terza non c'è ancora nessuna notizia o, meglio, non c'era. Proprio qualche ora fa, l'informatissimo sito SpoilerTv ha pubblicato una notizia riguardo alla cancellazione della serie e proprio per ...

Matteo Renzi su Twitter : “Dopo la sconfitta riprendo la leadership del Pd”. Ma è una bufala : In queste ore sta circolando una foto falsa che riprenderebbe un tweet di Matteo Renzi: "I risultati dei ballottaggi confermano il trend negativo del Partito Democratico del primo turno. Ringrazio Maurizio Martina, ma è evidente che dal 4 marzo questo partito ha bisogno di una leadership che, allo stato attuale". Ma l'ufficio stampa del Pd ha smentito.Continua a leggere

Peter Fonda choc su Twitter : “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e mettiamolo in una gabbia con i pedofili” : “Dovremmo strappare Barron Trump dalle braccia di sua madre e metterlo in una gabbia con i pedofili”: questo il tweet che l’attore Peter Fonda ha postato e poi cancellato. Il messaggio aveva l’intento attaccare il presidente per via della separazione dei bimbi dai genitori immigrati illegali al confine col Messico. Del tweet si occupa adesso il Secret Service, il corpo che cura la sicurezza di Donald Trump e della sua ...

Twitter – E’ tempo di cambiamenti : più importanza alle notifiche e una sezione dedicata ai Mondiali di Russia 2018 : Tantissime novità e una sezione interamente dedicata ai Mondiali di Russia 2018: ecco come cambia Twitter Tante novità in arrivo su Twitter. Il social ha annunciato tanti cambiamenti, per dare più importanza alle notizie e far ricevere agli utenti informazioni rilevanti. In cima comparirà una timeline per le notifiche di tweet personalizzati, in base agli interessi dell’utente e per le notizie dell’ultim’ora. La sezione Moments ...

KLUIVERT ALLA ROMA / La Panini lo celebra con una figurina speciale su Twitter : KLUIVERT ALLA ROMA, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:28:00 GMT)

Al via una collaborazione globale tra Banijay Group e Twitter : Banijay Group, uno dei più grandi produttori e distributori di contenuti al mondo, presente in 16 territori, ha annunciato di aver avviato una collaborazione globale con Twitter per monetizzare i contenuti del Gruppo Banijay e riuscire a portare un efficace brand engagement ...

Tsunami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

Nadia Toffa morta ma è una fake news : "Twitter funziona anche dall'aldilà" : Nadia Toffa, nelle scorse ore, è stata protagonista, suo malgrado, di una vera e propria bufala riguardante la sua presunta morte. Per fortuna, si trattava dell'ennesima fake news (di cattivo gusto visto che l'inviata de Le Iene, da diverso tempo, lotta per combattere un brutto male). Ecco la risposta assai ironica dell'amatissima conduttrice:prosegui la letturaNadia Toffa morta ma è una fake news: "Twitter funziona anche dall'aldilà" ...