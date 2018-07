Tutti i reati sono in calo | ma il governo ti vuole armato

Docenti Gae e laureati in Scienze formazione primaria in presidio al MIUR. Malpezzi : 'Rinvio diplomati magistrali danno per Tutti' : ...per questa ragione lo Snals Confsal ha già chiesto un incontro al ministro dell'Istruzione e della Ricerca e alle Commissioni Parlamentari competenti "nell'intento di trovare una soluzione politica ...

Tutti al Campus Party : a Milano arriva l'evento su innovazione e creatività : Ambiti: imprenditoria, scienza, creatività, intrattenimento e programmazione. Mission dell'evento: riscrivere insieme il codice sorgente dell'Italia, per generare un movimento di idee per cambiare il ...

Bill Gates ha deciso di regalare a Tutti i neolaureati americani un certo libro : Afp Hans Rosling Rosling nel suo libro scrive che il suo obiettivo è 'combattere l'ignoranza devastante con una visione del mondo basata sui fatti'. Obiettivo che tocca in qualche modo anche il ...

Fabrizio Corona - il pg lo vuole in cella «per Tutti i reati» : lui attacca toghe e governo : ... tra gesti di rabbia anche teatrali, quello che Fabrizio Corona ha portato in Tribunale a Milano , dove per restare alla secca cronaca giudiziaria la Procura generale ha chiesto di condannarlo per ...