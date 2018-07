Turismo | via libera all' aumento di camere e posti letto nei B&B

Cuneo - Parigi - Copenaghen : il viaggio di Jeremy Longo - tra moda e Turismo : La Danimarca, e conseguentemente Copenhagen, sono il ponte fra Europa e Scandinavia, quindi un buon compromesso tra la cultura e gli ideali dell'UE e la modernità che il nord estremo del mondo offre. ...

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...

Viaggi & Turismo - Trentino : i Ledro Mountain Chalets - un villaggio in legno tra le vette e i boschi : Un villaggio in legno dove il tempo sembra essersi fermato, totalmente immerso nella natura che domina la Valle di Ledro, in Trentino. Un luogo in cui passeggiare a piedi nudi con i bambini, con la libertà di sentirsi parte di un mondo ancestrale, dove auto e rumori sono banditi, ma c’è spazio per i momenti da trascorrere in famiglia, tra la piscina esterna nel verde, la bellissima sauna igloo ai bordi del bosco e le profumate casette ...

Viaggi & Turismo : le tendenze cambiano - più prenotazioni nei posti più insoliti : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, ha effettuato un sondaggio con lo scopo di conoscere quali sono le destinazioni più desiderate dai turisti per aumentare il proprio portfolio di 50.000 proprietà. Gli esiti del sondaggio hanno evidenziato un aumento dell’interesse verso le destinazioni europee più insolite e originali. In 50 anni di attività ininterrotta NOVASOL ha potuto osservare i cambiamenti delle preferenze dei Viaggiatori e in ...

Viaggi & Turismo : Sardegna del Sud - hippy chic in stile Mediterraneo : Lunghe spiagge di dune sferzate dal vento, circondate da canneti selvatici e incantevoli nella loro selvaggia bellezza: la Sardegna del Sud è un mondo a parte. Non a caso queste zone sono state utilizzate come set di film western o ambientati in epoche remote, poiché vi sono spazi smisurati che la presenza dell’uomo non ha modificato. Preservando così un patrimonio naturale unico. Chi sceglie la zona di Pula, Villasimius, Arbatax per un ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta dei mercati in “Technicolor” : Gli incantevoli colori dalle brillanti e variegate tonalità sono la tavolozza di un quadro che raffigura i mercati più belli e più famosi in tutto il mondo. Dalle innumerevoli sfumature e dagli stupendi accostamenti di frutta e verdura, ai meravigliosi colori di piante e fiori, il mercato è il luogo simbolo di una cultura e di un popolo. Per conoscere l’anima di una città, un giro al mercato più caratteristico è d’obbligo. Lasciatevi guidare dai ...

Viaggi & Turismo : vigilius mountain resort incontra il grande cinema - 8 giorni di film sotto le stelle : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, situato sul monte San Vigilio a 8 minuti di funivia da Lana (BZ), ospita la Settimana del film che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Per otto giorni verranno proiettati sotto le stelle pellicole classiche e grandi successi della cinematografia internazionale. L’esclusivo cinema sarà allestito sulla Terrazza Paradiso, spazio panoramico del resort che si affaccia sulla Val ...

Viaggi & Turismo : al via il collegamento veloce verso Ponza e Ventotene : Dal 7 luglio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà il collegamento veloce tra Napoli e le Isole di Ponza e Ventotene, con partenza anche dall’isola di Ischia. Per questa occasione SNAV ha pensato ad una promozione speciale: acquistando il biglietto dal 03 luglio al 06 luglio, il Viaggio in poltrona costerà solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti), su tutte le partenze disponibili. L’acquisto potrà essere fatto sul sito di ...

World Travel Awards 2018 - La Sixt vince l'Oscar dei viaggi e del Turismo : Sixt si è aggiudicata il riconoscimento come migliore compagnia di noleggio auto in Italia, Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Spagna e Francia. Anche l'esclusivo Sixt Limousine Service e Sixt Luxury Cars hanno conquistato il primo posto a livello europeo. La premiazione è avvenuta ieri alla "World Travel Awards Europe Gala Ceremony 2018" ad Atene. I World Travel Awards sono considerati gli "Oscar" dell'industria dei viaggi ...

Viaggi & Turismo - vacanze : 5 - 3 milioni di italiani non hanno soldi per partire : Su 8,3 milioni di persone che non partiranno per le ferie estive, il 64% di loro, pari a 5,3 milioni, non lo farà perché non può permetterselo: nonostante i segnali di ripresa, quindi, la crisi continua a incidere sulla vita degli italiani. Il dato è emerso da un’indagine commissionata da “Facile” all’istituto di ricerca mUp Research e condotta con l’ausilio di Norstat. A non partire questa estate saranno ...

Viaggi & Turismo : la nave da crociera MSC Seaview approda al porto di Messina [FOTO] : 1/9 ...

Viaggi & Turismo : estate sotto le stelle della Valtellina : Il fascino e la magia dei tipici panorami valtellinesi incantano i turisti anche di notte. L’estate e’ costellata di innumerevoli iniziative che animano la valle anche al calar del sole: escursioni in fuoristrada, spettacoli, notti bianche e tanto altro ancora attendono i visitatori per vivere esperienze uniche. CULTURA sotto LE stelle Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio, tra sport all’aria aperta e momenti di relax, ...

Viaggi & Turismo : avventurose emozioni di famiglia tra le Dolomiti della Valle Isarco : Le diverse epoche storiche hanno reso unico il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), immerso in un grande parco naturale con laghetto di ninfee, tra le Dolomiti della Valle Isarco. L’hotel, che oggi meraviglia gli ospiti con il suo elegante stile alpino fatto di stuben in legno, soffitti a volta e maioliche, già nel 1270 era un luogo di ristoro per i Viaggiatori che passavano sull’antica via del Brennero. Oggi è un tempio dell’ospitalità per ...

Turismo - al via il nuovo decreto sui pacchetti e servizi turistici : Si amplia dal 1 luglio la nozione di pacchetto turistico . Le novità , pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale , Dlgs n. 62 del 21 maggio 2018, ed introdotte in recepimento della direttiva Ue 2015/2302, ...