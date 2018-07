Turismo | boom dei lidi ravennati a maggio ma pernottamenti in calo in città

Boom del Turismo sportivo - workshop a Capri : ... nel complesso del Grand Hotel Quisisana, economisti, esponenti delle istituzioni politiche e sportive, manager e campioni dello sport discuteranno su 'turismo sportivo: un volàno per l'economia'.

Federalberghi - a giugno è boom di assunzioni nel Turismo : Teleborsa, - Il turismo si conferma il settore trainante dell'occupazione. In prossimità della stagione estiva, si registra un record di assunzioni nel mese di giugno, con conseguente implemento e ...

Turismo - è boom per l’Estate 2018 in Italia : attesi 260 milioni di pernottamenti - il 51 - 3% dall’estero [DATI] : Da giugno a settembre negli alberghi Italiani e negli esercizi ricettivi complementari si registrano oltre 260 milioni di pernottamenti, piu’ del 60% del totale annuo. A fare il bilancio e’ Federalberghi, il cui presidente Bernabo’ Bocca conferma “una sensazione di ottimismo per una stagione che si preannuncia positiva e che, se il barometro non fara’ scherzi, potrebbe dare buone soddisfazioni”. Significativo ...

Il Turismo in Italia : boom di turisti nel 2017 - : Tra meraviglie del patrimonio artistico e naturale e la tutela del territorio e dell'accoglienza, la sfida del nostro Paese per una delle voci più importanti dell'economia Made in Italy al centro ...