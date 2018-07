Turchia | Erdogan nomina governo | conferme in posti chiave

Turchia : Erdogan giura - è primo presidente a guidare governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia : Akp di Erdogan vuole anticipare voto amministrativo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - che cosa manca all'opposizione di Erdogan : L'analisi di Marta Ottaviani per Aspenia Online sui risultati dell'election day in Turchia Le piazze non bastano. E per quanto l'opposizione in questo storico election day abbia dato prova di una ...