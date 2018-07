Trump nomina un repubblicano di ferro alla Corte suprema Dall’aborto alle armi | le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018) Donaldhato Brett M. Kavanaugh per il seggio lasciato vacantedopo il ritiro di Anthony Kennedy. Cinquantatre anni, giudice did’appello, un solido pedigree conservatore e legami stretti con il mondodi Washington, Kavanaugh – se confermato dal Senato – potrebbe spostare a destra l’equilibrio politico della, influenzando per decenni le scelte della società americana su temi essenziali come i poteri del presidente, l’aborto, l’immigrazione. Inizia a questo punto la battaglia politica sulla conferma di Kavanaugh. E’ chiaro a tutti che, se dovesse entrare, Kavanaugh potrebbe rivelarsi la scelta più importante e ricca di conseguenze di tutta la presidenza. La suspence sulla scelta del nuovo giudice durava da giorni.l’ha fatta lievitare ad arte, fissando l’annuncio per le nove di sera, ora di ...