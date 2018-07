Trump | Con Putin l' incontro più facile

Donald Trump : "Il vertice con Putin? Forse più facile di quello Nato e del faccia a faccia con May" : L'incontro con Vladimir Putin "potrebbe essere il più facile" tra il vertice Nato e il faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti prima della sua partenza per l'Europa.Trump, prima della partenza per l'Europa, ha affermato: "Non posso dire ora" se Vladimir Putin è un amico o un nemico: "è un competitor. Ritengo che andare d'accordo con la Russia e con le Cina ...

Dal vertice Nato all'incontro con Putin : i sei giorni di Trump : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso Bruxelles dove da domani parteciperà al vertice di due giorni dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Venerdì prossimo Trump si recherà nel Regno Unito per incontrare il Primo Ministro Theresa May. Il 15 luglio, infine, il Presidente USA volerà a Helsinki, capitale della Finlandia, dove il giorno successivo incontrerà il Presidente della Federazione Russia Vladimir ...

Sacha Baron Cohen torna con una serie comica anti-Trump : Lo conosciamo per personaggi pittoreschi, sopra le righe e politicamente scorretti come il rapper Ali G, il kazako Borat o l’improbabile Brüno. Ora però il comico trasformista Sacha Baron Cohen è pronto per svelare al mondo la sua prossima incarnazione. Lo farà in Who is America?, una nuova serie comica che debutterà il prossimo 15 luglio sul canale statunitense Showtime e, a considerare le premesse e anche il teaser ufficiale diffuso ...

Trump nomina un repubblicano di ferro alla Corte suprema. Dall’aborto alle armi - le posizioni conservatrici di Kavanaugh : Donald Trump ha nominato Brett M. Kavanaugh per il seggio lasciato vacante alla Corte Suprema dopo il ritiro di Anthony Kennedy. Cinquantatre anni, giudice di Corte d’appello, un solido pedigree conservatore e legami stretti con il mondo repubblicano di Washington, Kavanaugh – se confermato dal Senato – potrebbe spostare a destra l’equilibrio politico della Corte, influenzando per decenni le scelte della società americana su temi ...

Trump sceglie Brett M. Kavanaugh per la Corte Suprema. Un giudice conservatore al posto di Kennedy : Bush Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più ...

Usa - Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema : Donald Trump ha nominato il conservatore Brett Kavanaugh nuovo giudice alla Corte suprema Usa, al posto di Anthony Kennedy. Plaudono i repubblicani e la lobby delle armi. Kavanaugh, 53 anni, è stato ...

Usa - Melania andrà in Ue con Trump : ANSA, - NEW YORK, 10 LUG - Melania Trump torna ad accompagnare il presidente americano in viaggio. Dopo mesi di assenza, la first lady vola in Europa con Donald col compito - riporta il New York Times ...

Allattamento al seno - Trump contro Oms/ NYT : “Pressioni dalle lobby di latte artificiale sul Presidente” : Allattamento al seno, Trump contro Oms: minaccia ritorsioni per bloccare risoluzione su latte materno. New York Times: “Pressioni dalle lobby di quello artificiale sul Presidente”(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Spese per la Difesa - Trump contro gli alleati Nato a due giorni dal summit : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Cosa aspettarsi da Trump negli incontri con la Nato e Putin : A Bruxelles e a Mosca diventerà più chiaro se è possibile ostacolare il tentativo di Trump di smantellare le basi dell’attuale sistema di governo mondiale. Leggi

Trump - l'Europa - i dazi e il multilateralismo secondo Villafranca - Ispi - : Difficile pensare che nel mondo di oggi le grandi potenze fuori dal G7 la vedano in questo modo, tanto più che ormai, da tempo, guardano casomai al G20, e recentemente peraltro con scarsa attenzione. ...

Romina Power Vs Donald Trump / "Bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico? Mi vergogno e piango" : Romina Power indignata dalle immagini dei 2000 bambini messicani chiusi in gabbia al confine con gli Usa. "Mi vergogno e piango per ciò che sta succedendo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:31:00 GMT)