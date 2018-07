: Commissione Intelligence del Senato US (bipartisan) conferma le grossolane interferenze russe nelle Presidenziali 2… - vittoriozucconi : Commissione Intelligence del Senato US (bipartisan) conferma le grossolane interferenze russe nelle Presidenziali 2… - CyberNewsH24 : #Trump: chi non paga Nato rimborsi Usa - TelevideoRai101 : Trump: chi non paga Nato rimborsi Usa -

Ci sono Paesi morosi che non versano allail 2% del loro Pil (Prodotto interno lordo), che già è una somma bassa,come compromesso per essere difesi da noi. Rimborseranno gli Usa?. Così il Presidente Usa,, dall'Air Force One poco prima dell'atterraggio a Bruxelles alla vigilia del verticeE aggiunge: "L'Ue rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa (il deficit commerciale degli Usa è di 151mld di dollari) e poi vogliono essere da noi difesi attraverso la".(Di martedì 10 luglio 2018)