Trovato il corpo della sub Ornella Bellagarda | a 80 metri di profondità

“Abbiamo riTrovato il corpo”. Come è morta Ornella e la scoperta dei ricercatori. Tutti col fiato sospeso - poi le drammatiche conferme : Adesso è ufficiale: il corpo di Ornella Bellagarda, una sommozzatrice di Alpignano – in provincia di Torino – di 50 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. La donna era stata dichiarata dispersa dopo essersi immersa per visitare il relitto della Haven, la petroliera affondata l’11 aprile 1991 al largo della costa di Arenzano con cinque vittime ...

Arenzano - riTrovato il corpo della sub. Era nelle vicinanze della Haven | : A individuare il cadavere della donna, residente a Torino, è stato il robot subacqueo “Rov” dei vigili del fuoco

RiTrovato il corpo della sub dispersa : un robot lo ha individuato a 80 mt di profondità : E’ stato Ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni scomparsa dalla...

Sub dispersa durante immersione al relitto Haven : Trovato il corpo : È stato ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda , la sub piemontese di 50 anni dispersa da ieri durante la risalita dal sito di immersione sul relitto della petroliera Haven, ...

Relitto Haven : Trovato il corpo del sub piemontese disperso : E’ stato ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni dispersa da ieri durante la risalita dal sito di immersione sul Relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano (Genova). Il cadavere è stato ritrovato dal Rov, il robottino subacqueo impiegato nelle ricerche. Nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, è stata ...

“Cosa abbiamo Trovato sul corpo”. Serena Mollicone : la clamorosa svolta : Le analisi dei carabinieri del Ris proseguono senza sosta e nei giorni scorsi, dopo l’interrogatorio ed il test del Dna al quale sono state sottoposte due donne in Polonia, l’altra importante scoperta sull’omicidio di Serena Mollicone. Schegge di legno, microscopiche e ancora presenti sul nastro adesivo che avvolgeva i polsi della giovane, all’epoca 18enne, quando è stata rinvenuta cadavere nel bosco di Fonte Cupa nel giugno ...

Lo hanno Trovato morto. Choc nella nota università italiana : “Il suo corpo era così” : Choc a Milano: un corpo decomposto riservo sul pavimento e una donna delle pulizie che lo nota dopo 15 giorni dall’ultimo avvistamento. Il fatto di cronaca è avvenuto nello studentato ”Galileo Galilei” in via Corridoni. Un ragazzo camerunense di 29 anni è stato trovato morto all’interno della propria stanza della struttura che ospita gli studenti universitari nel centro a Milano. A trovare il cadavere intorno alle ...

Trovato il corpo senza vita del gambiano. Lo ha avvistato un pescatore : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Tragica svolta nelle ricerche dell'uomo di 26 anni del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di martedì. Questa mattina intorno alle 7:00 un corpo senza vita è stato ...

Ricerche nel Po - Trovato secondo corpo : ANSA, - PARMA, 3 LUG - I Vigili del fuoco impegnati con le Ricerche nel Po hanno trovato un secondo corpo a Boretto , Reggio Emilia, , a meno di un chilometro di distanza dalla Sacca di Colorno, dove ...

Ricerche nel Po - Trovato secondo corpo : ANSA, - PARMA, 3 LUG - I Vigili del fuoco impegnati con le Ricerche nel Po hanno trovato un secondo corpo a Boretto , Reggio Emilia, , a meno di un chilometro di distanza dalla Sacca di Colorno, dove ...

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo riTrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Davide Maran - è suo il corpo riTrovato nel fiume a Lubiana/ Il riconoscimento grazie al test del Dna : È di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana: il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo, il suo cadavere è stato rinvenuto nella giornata di martedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

DAVIDE MARAN - SUO IL CORPO RITrovato NEL FIUME A LUBIANA/ Sindaco di Cento : "abbiamo sperato fino all'ultimo" : È di DAVIDE MARAN il CORPO RITROVATO nel FIUME a LUBIANA: il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo, il suo cadavere è stato rinvenuto nella giornata di martedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Lubiana : È di Davide Maran il corpo riTrovato nel fiume : È di Davide Maran il corpo ritrovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia. Le autorità locali hanno diffuso oggi la notizia aggiungendo che dall'autopsia sul cadavere dello studente di 26 anni originario di Cento (Ferrara) non ci sono segni di violenza. Davide Maran era a Lubiana per motivi di studio.L'ultima traccia del giovane domenica 25 marzo all'alba mentre a piedi percorreva via Kersnikova a Lubiana. La polizia ...